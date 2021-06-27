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Giriş Tarihi: 27.6.2021 10:25

Kanal D yayın akışı: 27 Haziran Pazar günü Kanal D yayın akışı ile TV’de bugün neler var?

Kanal D yayın akışı: 27 Haziran Pazar günü Kanal D yayın akışı ile TV’de bugün neler var?

Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler Kanal D yayın akışı listesi ile belli oldu. Kanallar gün içerisinde yayınlayacakları yapımları yayın saati ve detayları ile resmi siteleri üzerinden paylaşıyor. Bugün Kanal D'de yayınlanacak olan programları takip etmek isteyenler Kanal D yayın akışı ile bugün tv'de neler var, hangi dizi ve filmler olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Kanal D yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar

Kanal D yayın akışı ile dizi ve filmlerin yayınlanacağı programlar belli oldu. Özellikle son sokağa çıkma yasağının bugün olması televizyonda çokça vakit geçirecekleri düşünülürse ekranlarda "27 Haziran Kanal D yayın akışı ile bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt arıyor Peki Kanal D yayın akışı programı nasıl? 27 Haziran 2021 Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var? İşte yayınlanacak olan tüm liste…

KANAL D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI 27 HAZİRAN

27 Haziran TV yayın akışı programına göre, Kanal D kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Aşağıdaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

16:15 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Aşkın Tarifi

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Kanal D yayın akışı: 27 Haziran Pazar günü Kanal D yayın akışı ile TV’de bugün neler var?
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