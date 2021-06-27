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Giriş Tarihi: 27.6.2021 16:10

Menajerimi Ara final mi yapıyor, neden bitiyor? Menajerimi Ara final ne zaman?

Menajerimi Ara final mi yapıyor, neden bitiyor? Menajerimi Ara final ne zaman?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Fransız yapımı “Dix Pour Cent (Call My Agent)” dizisinden uyarlanan dizi her Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanıyordu. Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı yapımın final yapacağı iddialarının ardından dizi severler Menajerimi Ara final mi, neden final yapıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bir değişiklik olmazsa eğer 47. Bölümü ile izleyicine veda edeceği duyuruldu. Peki Menajerimi Ara final mi yapıyor, neden bitiyor? Menajerimi Ara final ne zaman?

Menajerimi Ara dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizinin takipçileri konuya yönelik araştırma yaparken Menajerimi Ara neden final yapıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta 27 Haziran Pazar günü 43. Bölümü ile ekrana gelecek olan yapımın önümüzdeki günlerde final yapması bekleniyor. Düşen reytingler sebep olarak gösterilirken yayıncı kuruluşundan henüz açıklama gelmedi. Peki Menajerimi Ara final mi yapıyor, neden bitiyor? Menajerimi Ara final ne zaman?

MENAJERİMİ ARA FİNAL Mİ?

Star TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Menajerimi Ara final yapıyor. 47. bölüm itibari ile final yapması beklenen Menajerimi Ara'nın 43. yeni bölümünü bu akşam izleyeceksiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barış'ın Sinan'a attığı yumrukla Dicle ve Barış'ın arası tekrar açılır. Dicle Sinan'a karşı hissettiği mahcubiyetten ötürü Sinan'a oyuncusu Cem Belevi'nin filminde başrol oynayacağının sözünü verir. Bu sırada Ceyda'ya karşı savaşını sürdüren 'Süper Ego'; Cem Belevi, Nursel Köse ve Mehmet Esen'i Ceyda'ya kaptırmamak için dört bir yandan planlar yapar. Kıraç, Dicle, Gülin ve Emrah; Belevi için mücadele verir. Çınar, bir yandan Nursel Köse'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da özel hayatına vakit ayırmak için büyük çaba gösterir. Mehmet Esen'i ikna etmek Peride'ye kalınca Peride, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bununla beraber Dicle'yle arası bozulan Barış ise kariyeriyle ilgili yeni kararlar alır.

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Menajerimi Ara final mi yapıyor, neden bitiyor? Menajerimi Ara final ne zaman?
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