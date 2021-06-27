Menajerimi Ara final mi yapıyor, neden bitiyor? Menajerimi Ara final ne zaman?

MENAJERİMİ ARA FİNAL Mİ?

Star TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Menajerimi Ara final yapıyor. 47. bölüm itibari ile final yapması beklenen Menajerimi Ara'nın 43. yeni bölümünü bu akşam izleyeceksiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barış'ın Sinan'a attığı yumrukla Dicle ve Barış'ın arası tekrar açılır. Dicle Sinan'a karşı hissettiği mahcubiyetten ötürü Sinan'a oyuncusu Cem Belevi'nin filminde başrol oynayacağının sözünü verir. Bu sırada Ceyda'ya karşı savaşını sürdüren 'Süper Ego'; Cem Belevi, Nursel Köse ve Mehmet Esen'i Ceyda'ya kaptırmamak için dört bir yandan planlar yapar. Kıraç, Dicle, Gülin ve Emrah; Belevi için mücadele verir. Çınar, bir yandan Nursel Köse'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da özel hayatına vakit ayırmak için büyük çaba gösterir. Mehmet Esen'i ikna etmek Peride'ye kalınca Peride, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bununla beraber Dicle'yle arası bozulan Barış ise kariyeriyle ilgili yeni kararlar alır.