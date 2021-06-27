Telefonda Nfc Ne Demek? Nfc Nedir, Özellik Ekleme Ve Kapatma Nasıl Yapılır?

NFC kısaltması Near Field Communication yani Yakın Alan İletişimi anlamına gelmektedir. Bu özellik temelinde NFC'ye uyumlu olan iki cihazın yakın mesafeli olarak iletişim kurması ve haberleşmesini esas alır. NFC özelliği çok kısa bir menzile sahiptir ve küçük miktarda veri transferi yapmayı sağlar. NFC'nin güç tüketimi de oldukça az olduğu için sık tercih edilen bir özelliktir. Bu özelliğin özellikle pandemi gibi bir dönemde hayatımızdaki yeri oldukça artmıştır.

NFC NEDİR?

NFC kısaltması Near Field Communication yani Yakın Alan İletişimi anlamına gelmektedir. Bu özellik NFC bulunan iki cihazın birbiri ile temas etmeden iletişim kurmasını sağlamaktadır. Bunun için cihazların birbirine 4 santimetre kadar yakınlaştırılması gerekmektedir. Cihazlar arası iki yönlü bir bağlantı oluşur. Genellikle müşteri elektroniği, mobil cihazlar ve bilgisayarlar ile etkileşim için tasarlanmış bir kısa menzilli iletişim alanı olarak bilinir. Bu özellik manyetik alan indüksiyonu ile çalışmaktadır.

NFC NERELERDE KULLANILIR?

NFC yani Near Field Communication Türkçe olarak Yakın Alan İletişimi manasına gelen bu özellik günlük hayatımızda birçok alanda işlerimizi kolaylaştıran bir özelliktir. NFC özelliği şu gibi işlemlerde kullanabiliriz:

Birisinden telefon numarası almak veya göndermek

Cihazlar arası fotoğraf alış verişi.

Cihazlar arası belge alış verişi.

Cihazlar arası konum alış verişi.

Ödeme yapılması.

Başka bir cihazda uygulama açabilmek

TELEFONDA NFC NE DEMEK?

NFC özelliği telefonlar arası bağlantı kurmayı sağlayan bir özelliktir. Bu özellik sayesinde hayatımızı oldukça kolaylaştırır. Her telefonda bulunmayan bu özellikte, genelde düşük modelli cihazlar hariç akıllı telefonlarda bulunan bir özelliktir. Bu özellik aktif hale geçtikten sonra NFC özelliği aktif olan iki akıllı telefon yakın menzilde birbirlerine veri gönderip alınmasını sağlarlar.

NFC ÖZELLİĞİ EKLEME

Günlük hayatta çokça karşımıza çıkan ve çoğu işimizde bize büyük zaman kazandıran bir özelliktir. Bu özellik birçok Android cihazda bulunmaktadır fakat bazı telefon üreticileri düşük modelli cihazlara bu özelliği eklememektedir. NFC yani NFC Near Field Communication yani Yakın Alan İletişimi özeliği kullanmış olduğunuz cihazda mevcut ise şu 2 şekilde aktif hale getirebilirsiniz:

Öncelikle telefonunuzun ayarlar kısmına gidin

Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan kablosuz ağlar seçeneğine tıklatın

Ya da

Ayarlar kısmına girin

Açılan sekmeden bağlantılar seçeneğine tıklatın

Bağlantılar seçeneğinden diğer bağlantılar kısmına tıklatın

Bu işlemleri yaptıktan sonra NFC seçeneğini görüyorsanız buradan aktif hale getirebilirsiniz demektir.

NFC NASIL KAPATILIR?

NFC özelliği kullanılmak istendiği zaman açılacağı gibi ihtiyaç duyulmaması halinde de kapatılabilen bir özelliktir. Günlük hayatta oldukça işimize göre bu özelliği bazen kapatmak isteyebiliriz bunu şu 2 şekilde yapabiliriz:

Öncelikle telefonunuzun ayarlar kısmına gidin

Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan kablosuz ağlar seçeneğine tıklatın

Ya da

Ayarlar kısmına girin

Açılan sekmeden bağlantılar seçeneğine tıklatın

Bağlantılar seçeneğinden diğer bağlantılar kısmına tıklatın

Bu işlemleri yaptıktan sonra NFC seçeneğinden bu özelliği kapatabilirsiniz.