Telefon şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Telefon şifresi nasıl kırılır?

Yazımızda hem Android telefonlar için hem de iOS telefonlarda bu işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda unutulan şifreler için neler yapabileceğimizi hep birlikte tek tek inceleyelim.

Telefon Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım?

Akıllı telefonlarımızı kilitlemek için kullandığımız şifreler zaman zaman aklımızdan çıkabiliyor. Android cihazlarda unuttuğunuz şifreyi ise kurtarmak mümkün olabiliyor. Android cihazlar, ana ekranı kilitlemek için türlü türlü opsiyonlar sunuyor. Desen oluşturma, PIN girme ya da şifre belirleme önlemleri bunlardan sadece bazıları. Pek çok cihaz bunun yanında parmak izi uyarı yeri de bulundurur, yüz tanıma gibi alternatifler de yeni modellerde mevcuttur. Ancak cihazınızda parmak izi uyarı sistemi olmayabilir eğer yoksa ya da klasik yöntemlerden şaşmıyorsanız bu yazı ilginizi çekebilir. Android cihazınız için oluşturduğunuz desen, PIN ya da şifre seçeneklerinden birini unutursanız cihazı nasıl açacağınızı biliyor musunuz? Bunlar bu konuyla ilgili teknik bilgilerdir. Fakat bütün bunlar bazen işe yaramayabilir. Peki, 'telefon şifremi unuttum ne yapmalıyım?' sorusunun cevabı nedir? Hadi hep birlikte bakalım.

Telefon Şifresi Nasıl Kırılır?

Cep telefonlarının herkesin elinde olur hale gelmesiyle internette en çok aratılan sorulardan biri 'telefon şifresi nasıl kırılır?' dır.

Cep telefonlarının unutulan ekran kilidi şifreleri genelde kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Bugünlerde, cep telefonu ekran şifresi nasıl kırılır sorusundan kurtulabileceğiniz birtakım yöntemlerden bahsedeceğiz. Fakat bu konuya ilişkin sizlere birtakım bilgiler aktarırken tüm bu yöntemleri yasal olarak, kendinize ait olan cihazınız üzerinde gerçekleştirmeniz gerektiğini de önemle belirtmek isterim. Diğer türlü yasal anlamda sıkıntıya girebilirsiniz.

Verinin ulaşıma açık olması çok önemli bir nokta olması gibi sahip olunan datanın korunması da artık bir o kadar önemli. Eğer bu konuda herhangi bir fikriniz yoksa "Android uygulama izinleri hakkında bilmeniz gerekenler" konulu yazıları okumanızı ayrıca tavsiye ederim. Çünkü temel bilgileri bilmeyenler bu işlemleri pek kolay yapamayabilir. Verilerin bir kümenin etrafına toplanmış olarak barındırıldığı ortamlardan biri şüphesiz cep telefonları. Bu husuta diğer şahısların kişisel datalara ulaşmasını engellemek amacıyla birtakım farklı önlemleri var olsa da kullanıcıların tercihleri arasında genellikle desen, şifre veya pin kodu yer alıyor. Bazı zamanlarda pek bakılmadan söylenen bu araçlar bazen kullanıcıların başına bela olabiliyor ve o klasik sorular gündeme geliyor: Cep telefonu ekran şifresi nasıl kırılır? Telefonumun ekran kilidini unuttum ne yapmalıyım?

Telefonlarımızın şifresini unuttuğumuz takdirde birkaç yöntemle şifreyi kırabiliriz. Bunların birkaçından şimdi bahsedeceğiz.

Samsung "Mobil Cihazımı Bul" Servisini Kullanarak Şifre Değiştirme

Sağ ya da sol telefona göre değişen herhangi tarafta yer alan "Ekranımı Kilitle" sekmesine tıklayın ve yeni pin kodu tanımladıktan sonra ekranın alt tarafında yer alan kilit butonuna tıklayın.

Ekrandaki "Deseni Unuttum" seçeneğine basarak şifre değiştirme

Eğer cihazınız Android yüksek bir sürüme sahip ise belli bir sayıda kilit açmayı denediğiniz zaman '30 saniye içinde tekrar deneyin' mesajı görünmüş olacaktır. Bu diğer yöntem diğerlerine göre daha kolay ve uygulanabilir bir yöntemdir.

Fabrika ayarlarına baştan dönerek şifre sıfırlama

Cihazınızda bulunan datalar sizin için kaybedilmesinin önemi olmayan veriler ise bu yöntem aslında en basit çözümlerden biri olarak gösterilebilir. Fabrika ayarlarına dönerek sıfırlama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle cihazınızı tamamen kapatmış durumuna gelmeniz gereklidir. Ses azaltma tuşu, ana ekran tuşu ve güç tuşuna aynı anda basın ve telefon kendine gelene kadar tekrar bekleyin. Eğer bu tuş şekillerini doğru şekilde uyguladıysanız ana ekranınızı göreceksiniz. Bu yöntem de en kesin yöntemlerden biridir. Eğer imkanınız varsa ilk başvuracağınız yöntem bu yöntem olmalıdır.