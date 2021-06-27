Türk Telekom Sil Süpür kampanyası çıkmıyor, neden yok? Online işlemler ile Türk Telekom Sil Süpür nasıl yapılır?

Türk Telekom, kullanıcılarına özel bir kampanya yaparak her hafta hediye veriyor. Bu kampanyanın adı Sil Süpür olarak biliniyor. Türk Telekom operatörü kullanıcıları bu kampanyadan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmeleri gerek. Merak etmeyin bu şartları uygulamak gayet kolay. Türk Telekom Sil Süpür nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sizlere adım adım hazırladık. Türk Telekom Sil Süpür çıkmıyor, yardım! Gibi merak edilen konulara da değineceğiz.

SİL SÜPÜR NASIL YAPILIR?

Türk Telekom son zamanlarda çıkardığı en çok dikkat çeken kampanyalardan biri Sil Süpür oldu. Sil Süpür sayesinde kullanıcılar her hafta hediye sahibi oluyorlar. Hediyeler her hafta Çarşamba veya Cuma günü 06:00'a kadar yenilenmektedir. Sil Süpür kullanmak için ilk önce Türk Telekom abonesi olmanız gereken. Daha sonra Türk Telekom online işlemler uygulamasını indirmelisiniz. İşte Sil Süpür nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı…

Telefonunuza Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirin.

Uygulamayı indirdikten sonra yükleyin ve açın.

Giriş yapılması sonrasında ana ekranda sağ üst köşede bulunan hediye paketine tıklayın.

Açılan ekranda "Size özel kampanyalar" a girin.

Sil Süpür seçeneğine dokunun.

Şimdi ekranda sisli bir bulut şeklinde ekran çıkacak. Burayı parmağınızla silin.

Haftalık hediyeniz ekranınızda görünecektir ve hattınıza tanımlanacaktır.

Hediyeler tanımlandıktan sonra müşterilere tanımlama SMS ile bilgilendirme de yapılmaktadır.

SİL SÜPÜR ÇIKMIYOR?

Sil Süpür kampanyası haftada bir kez kullanılabilen hizmettir. Eğer haftada bir kez kullandıysanız diğer haftaya kadar Sil Süpür için beklemeniz gerekecektir. Sil Süpür kampanyasını kullanmadığınız halde ekranınızda hala gözükmüyorsa şu nedenlerden dolayı olabilir:

Hattın iptal olması

Hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi

Diğer operatörlere taşınması

Faturalı hattan faturasıza veya faturasız hattan faturalıya geçiş yapılması

Bunlarla alakalı da bir sorun yoksa müşteri hizmetlerini arayarak "Sil Süpür yapamıyorum" şeklinde bir talep oluşturabilirsiniz.