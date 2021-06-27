Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları | Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan Yaşamak Güzel Şey filmi için geri sayım başladı. 27 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan film 2017 yılı yapımı olup hem yönetmen koltuğunda hem de başrolde Müfit Can Saçıntı yer alıyor. Buna göre; Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları kimler?

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU

Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film "Yaşamak Güzel Şey" Kanal D'de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Yapım yılı: 2017

Türü: Dramatik Komedi

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan