YouTube'a video yükleyerek nasıl para kazanılır? YouTube'dan para kazanma 2021

YouTube, Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim üçlüsü tarafından eğlence amacıyla kurulmuştur. Daha sonra kısa süre içerisinde tüm dünyanın ilgisini çekmeye ve herkes tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu internet sitesi ardından 2016 yılında Google tarafından 1 milyar 650 milyon dolara satın alındı. Günümüzde de oldukça popüler bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir. Son zamanlarda adını çokça duyduğumuz YouTube para kazanma, ne kadar para kazanırım gibi sorular oldukça merak konusudur. YouTube'da para kazanmak için yapmanız gereken kanal açma, içerik bulma ve bu yapmış olduğunuz videoların elinizden geldiğince daha çok izlenmesini sağlamaktır. Bu sayede para kazanabilirsiniz. YouTube para kazanma şartları merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. YouTube 'da kaç saat izlenmeden sonra para kazanılır? İşte detaylar.

YOUTUBE PARA KAZANMA ŞARTLARI

YouTube'da eğlenceli vakit geçirirken bu durumu daha kazançlı bir hale getirmek isteyen kişiler tarafından YouTube de para kazanma şartları hakkında sorular sormaktadırlar. YouTube para kazanma şartları şu şekildedir:

YouTube'dan para kazanmak için ilk ve en önemli şartlardan birisi kanalın en az 1000 aboneye sahip olması gerekiyor.

Videolarınızın 10000 kanal görüntülemesi bulunması lazım,

Son olarak da son 12 ayda 4000 saat izlenme oranının bulunması en temek para kazanma şartlarından birisidir. Bu şartlar yerine getiriliği zaman para kazanabilirsiniz.

YOUTUBE'DAN NASIL PARA KAZANILIR?

İlk olarak YouTube hesabınıza giriş yapınız

Daha sonra içerik Stüdyosu'na gidin.

Ardından bura bulunan soldaki menüden "Kanal-Durum ve Özellikleri" seçin.

Bunları yaptıktan sonra "Para kazanmanın altından etkinleştire tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda gösterilen adımları uyguladıktan sonra başvurunuzu tamamlayınız. Para kazanmayı etkinleştirdikten sonra artık videolarınızı yükleyip belli bir izlenme ve abone sayısı kazandıktan sonra kazanç elde edebilirsiniz.

YOUTUBE'DAN KAÇ ABONEDEN SONRA PARA KAZANILIR?

YouTube 'da aktif olarak içerik üreten kişinin en az kanalının 1000 abone olması gerekiyor. 1000 Aboneden sonra para kazanabilirsiniz.

YOUTUBE'DAN KAÇ SAAT İZLENMEDEN SONRA PARA KAZANILIR?

YouTube 'da bazı içerik üreticileri her 1,000 izlenme için 2,5 dolar gibi bir ücret alırken, bazıları ise 10 dolara kadar para kazanabilmektedir. Son 12 ayda 4000 saat izlenme oranı bulunan kişiler para kazanmaya hak kazanabilirler.

YOUTUBE NE KADAR PARA ÖDÜYOR?

Son zamanlarda YouTube'da para kazanmak popüler meslek haline geldi. Sizlerde içerik üreterek, videolar yükleyerek para kazanabilirsiniz. YouTube'da para kazanmak için aranan ilk şart ortalama 1000 görüntülenmesinin olması gerekiyor. Bu durum hedef kitleye ve lokasyona göre 0.5-2 Dolar arası değişiklik göstermektedir.

YOUTUBE PARA KAZANMA ETKİNLEŞTİRME

YouTube'da para kazanmayı etkinleştirmek için yapmanız gereken ilk önce YouTube hesabınıza girmektir. Daha sonra solda bulunan menüden videolar seçeneğini seçin. Ardından para kazanmayı etkinleştirmek istediğiniz videoyu seçin. Para kazanmayı etkinleştirmek istediğiniz videolarınızın küçük resminin solunda bulunan gri kutuya tıklayın. Daha sonra buradan video listenizin üst kısmındaki siyah çubuktaki düzenle açılır listesini ve ardından para kazanma yazan seçeneğe tıklayınız. Bu şekilde YouTube para kazanmayı etkinleştirmiş olursunuz.

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