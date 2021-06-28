Kahraman Babam 4. bölüm fragmanı yayında: Yeni bölümde neler olacak? Kahraman Babam 4. bölüm canlı izle!

Kahraman Babam yeni bölüm (4. Bölüm) fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan dizide Uğur kızı Ömrüm'ü tamamen kaybetmenin eşiğindedir. Zehra baba ile kızını ayırmak için çeşitli planlar yaparken Uğur etrafında olup bitenlerden habersizdir. Kahraman Babam 4. bölüm canlı izle!

KAHRAMAN BABAM KONUSU NEDİR?

Bir itfaiye başçavuşu olan ancak eşini yangından kurtaramadığı için ömür boyu vicdan azabı duyan Uğur, kızı Ömrüm'ü kazanabilmek için mücadele etmektedir. Bir yandan eşini kaybettiği yangının faillerini bulmaya çalışırken bir yandan da eşinin ailesinin yanında kalan Ömrüm'e ulaşmaya çalışır. Yangına ilişkin bir ipucuna ulaştığı sırada eski dostu Cem yeğeni Ömrüm için onunla hukuk mücadelesine girişir.