ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisi, henüz yayın hayatına başlamadan gündeme damga vurdu. Dizi izleyicileri, Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. Dizi, Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in hayat verdiği Ferit ve Ayşe'nin aşk hikayesini işleyecek. Kalp Yarası ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ve dizinin konusu haberimizde.
KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kalp Yarası dizisi ATV'de 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kalp Yarası her Pazartesi ATV'de izleyiciyle buluşacak.
KALP YARASI KONUSU NEDİR?
Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.
KALP YARASI OYUNCULARI
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha
Kalp Yarası 1. Bölüm (28 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!