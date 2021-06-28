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Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:18 Son Güncelleme: 28.6.2021 14:18

Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalp Yarası ne zaman başlıyor? İşte Kalp Yarası konusu ve oyuncuları!

Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalp Yarası ne zaman başlıyor? İşte Kalp Yarası konusu ve oyuncuları!

ATV ekranlarının yeni yaz dizisi Kalp Yarası televizyon izleyicileri tarafından ilgiyle araştırılıyor. Yaz dizilerini yakından takip edenler Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler diye merak ediyor. Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’in başrollerini paylaştığı Kalp Yarası ne zaman başlıyor sorusu da gündemde incelenenler arasında yer alıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler.

ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisi, henüz yayın hayatına başlamadan gündeme damga vurdu. Dizi izleyicileri, Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. Dizi, Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in hayat verdiği Ferit ve Ayşe'nin aşk hikayesini işleyecek. Kalp Yarası ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ve dizinin konusu haberimizde.

KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kalp Yarası dizisi ATV'de 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kalp Yarası her Pazartesi ATV'de izleyiciyle buluşacak.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

Kalp Yarası 1. Bölüm (28 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle!

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Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kalp Yarası ne zaman başlıyor? İşte Kalp Yarası konusu ve oyuncuları!
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