ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisi, henüz yayın hayatına başlamadan gündeme damga vurdu. Dizi izleyicileri, Kalp Yarası dizi konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. Dizi, Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in hayat verdiği Ferit ve Ayşe'nin aşk hikayesini işleyecek. Kalp Yarası ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ve dizinin konusu haberimizde.

KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kalp Yarası dizisi ATV'de 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kalp Yarası her Pazartesi ATV'de izleyiciyle buluşacak.