Yağmur Tanrısevsin "Güneşi Beklerken" dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızı "blumia hastası" "Melis Güzel" karakterini canlandırarak tanınmıştır. İngilizce oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema filminde The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırmıştır. Bambi reklamının marka yüzü olmuştur.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü son sınıf öğrencisidir. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir. Boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim ile ilgilenmektedir.

"Aşk Ağlatır" adlı sinema filminde oynadı. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili dizilerinde konuk oyuncu olarak bulundu. Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakterine hayat verdi. 2014 sonbaharı itibari ile Kaçak isimli dizide Haluk Bilginer'in kızı olarak Tülay Mengen karakterini canlandırdı.Şu anda Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterini canlandırdı.Show tv'de ekrana gelecek Mayıs Kraliçesi adlı dizide başrol oynayacaktır.