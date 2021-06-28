Atv ekranlarına iddialı bir giriş yapan Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin yaşı, hayatı ve rol aldığı dizi ve filmlerle merak konusu haline geliyor. Antakya'da iki köklü ailenin arasındaki çatışmanın tam ortasında doğan bir aşk hikayesini konu alan yapımda Ayşe karakterine hayat veren isim "Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?" sorularıyla merak konusu haline geldi. İşte Kalp Yarası dizisinin Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin hakkında detaylar…
Türk Dizi Oyuncusu. Kendisi aslen Mersinlidir. Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencisidir. Craft Oyunculuk Atöylesinde eğitim almaktadır.
İstanbul'a iki yıl önce üniversite sınavında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü kazanınca gelmiş. Hala İstanbul'a alışamadığını söyleyen Tanrısevsin, "Bu şehrin kalabalığı beni yoruyor. İki üç haftada bir mutlaka Mersin'e, ailemin yanına gidiyorum." diyor.
Yağmur Tanrısevsin "Güneşi Beklerken" dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızı "blumia hastası" "Melis Güzel" karakterini canlandırarak tanınmıştır. İngilizce oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema filminde The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırmıştır. Bambi reklamının marka yüzü olmuştur.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü son sınıf öğrencisidir. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir. Boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim ile ilgilenmektedir.
"Aşk Ağlatır" adlı sinema filminde oynadı. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili dizilerinde konuk oyuncu olarak bulundu. Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakterine hayat verdi. 2014 sonbaharı itibari ile Kaçak isimli dizide Haluk Bilginer'in kızı olarak Tülay Mengen karakterini canlandırdı.Şu anda Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterini canlandırdı.Show tv'de ekrana gelecek Mayıs Kraliçesi adlı dizide başrol oynayacaktır.