Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler!

Atv ekranlarına bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisinde Ferit rolüne hayat veren Gökhan Alkan hayatına dair detaylarla merak ediliyor. Dizide Ferit Sancakzede ismindeki karaktere hayat veren isim Sancakzade Holding'in CEO'sudur ve sadece holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor. Dizinin izleyenleri "Kalp Yarası Ferit kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gökhan Alkan yaşı, hayatı ve tüm detaylar…
GÖKHAN ALKAN KİMDİR?
Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı.
Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular.
Dizi ve filmleri
Defnenin Bir Mevsimi Ferhat Başrol oyuncusu
2015 Makas Fatih Kömürcü Başrol oyuncusu
2017 Organik Aşk Hikayeleri
Muhteşem Yüzyıl Şah Tahmasb
Herşey Yolunda Merkez
Gurbette Aşk Bir Yastıkta
Kocamın Ailesi
Seviyor Sevmiyor
Kalp Atışı
Zengin ve Yoksul
Yasak Elma
Kalp Yarası