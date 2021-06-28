Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler!

Atv ekranlarına bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisinde Ferit rolüne hayat veren Gökhan Alkan hayatına dair detaylarla merak ediliyor. Dizide Ferit Sancakzede ismindeki karaktere hayat veren isim Sancakzade Holding'in CEO'sudur ve sadece holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor. Dizinin izleyenleri "Kalp Yarası Ferit kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gökhan Alkan yaşı, hayatı ve tüm detaylar…