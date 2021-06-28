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Giriş Tarihi: 28.6.2021 16:19

Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler!

Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler!

Kalp Yarası dizisinde Ferit rolüne hayat veren Gökhan Alkan yaşı, hayatı araştırma konusu haline geldi. 33 yaşındaki oyuncu birçok yapımda boy göstermişti. Dizide Antakya’da geçen çarpıcı bir aşk hikayesini konu edinen yapımda başrol üstlenen ünlü oyuncu “Kalp Yarası Ferit kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli?” soruları bu noktada gündeme geldi. İşte Kalp Yarası dizisinde Ferit rolüne hayat veren Gökhan Alkan hakkında merak edilenler…

Atv ekranlarına bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan Kalp Yarası dizisinde Ferit rolüne hayat veren Gökhan Alkan hayatına dair detaylarla merak ediliyor. Dizide Ferit Sancakzede ismindeki karaktere hayat veren isim Sancakzade Holding'in CEO'sudur ve sadece holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor. Dizinin izleyenleri "Kalp Yarası Ferit kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gökhan Alkan yaşı, hayatı ve tüm detaylar…

Gökhan Alkan, “Kalp Yarası”nda canlandırdığı Ferit Sancakzade’yi anlattı!

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı.

Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular.

Dizi ve filmleri

Defnenin Bir Mevsimi Ferhat Başrol oyuncusu

2015 Makas Fatih Kömürcü Başrol oyuncusu

2017 Organik Aşk Hikayeleri

Muhteşem Yüzyıl Şah Tahmasb

Herşey Yolunda Merkez

Gurbette Aşk Bir Yastıkta

Kocamın Ailesi

Seviyor Sevmiyor

Kalp Atışı

Zengin ve Yoksul

Yasak Elma

Kalp Yarası

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Kalp Yarası dizisinin Ferit'i Gökhan Alkan kimdir? Gökhan Alkan kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler!
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