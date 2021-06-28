Kalp Yarası dizisinin Hande’si Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Çağıran yaşı, hayatı ve hakkında merak edilenler!

Bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek Kalp Yarası dizisinde Hande rolüne hayat verecek olan Merve Çağıran bundan önce Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler gibi dizilerde boy göstermiş son olarak Fi dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çekmişti. "Kalp Yarası dizisinin Hande'si Merve Çağıran kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Kalp Yarası dizisinin Hande'si Merve Çağıran hakkında merak edilenler…

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir.

Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer almıştır.

2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'yle paylaştığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat vermektedir.