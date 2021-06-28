Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası dizisi uyarlama mı? İşte Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar!

Yaz dizilerini takip eden pek çok kişi, bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Kalp Yarası dizisini araştırıyor. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak edilirken; Kalp Yarası nerede çekiliyor sorusu da gündeme geliyor. Dizinin Hatay'ın neresinde çekildiği de araştırmalar arasında bulunuyor. Kalp Yarası dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı gibi sorgulamalar da diziyi izlemeye hazırlananların gündeminde yer alıyor. İşte eşsiz bir aşk hikayesini işleyen dizi hakkında merak edilenler, Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar.
KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR, HATAY'IN NERESİNDE?
Kalp Yarası dizisinin çekimleri Antakya'da gerçekleştiriliyor. Dizinin sahnelerinin geneli Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekilirken, bazı sahnelerin çekimi Hatay'daki farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor.
KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ATV'nin reyting rekorları kırmaya aday yaz dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kalp Yarası, bugünden itibaren her Pazartesi ATV ekranlarında!
KALP YARASI KONUSU NEDİR?
Sancakzade ailesinin veliahtı ve gözbebeği Ferit, ailesinin isteğiyle Velioğlu ailesinin kızı Hande'yle evlenmeye hazırlanır. Düğün hazırlığı sırasında Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde gören Ferit ihanetle sarsılır. İhanetin intikamını almak üzere Ayşe'yle bir plan yapar. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve bir aşk hikayesi doğar.
KALP YARASI DİZİSİ UYARLAMA MI?
Dizi, Salkım Hanımın Taneleri, Çemberimde Gül Oya, Kurşun Yarası gibi yapımların imzasını taşıyan Tomris Giritlioğlu tarafından kaleme alındı. Dizinin, Selim İleri'nin aynı adı taşıyan romanıyla bir ilgisi yoktur.
KALP YARASI OYUNCULARI
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha