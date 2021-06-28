Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası dizisi uyarlama mı? İşte Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar!
Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:17

Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası dizisi uyarlama mı? İşte Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar!

Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası dizisi uyarlama mı? İşte Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar!

ATV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Kalp Yarası dizisi, ATV yapımlarını sevenlerin radarına girdi. Henüz ilk bölümü yayınlanmadan sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren dizi, Kalp Yarası nerede çekiliyor, Hatay’ın neresinde çekiliyor diye araştırılıyor. Ayrıca Kalp Yarası dizisi uyarlama mı diye de merak ediliyor. İşte Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler, mekanlar ve dizi hakkında merak edilen detaylar!

Yaz dizilerini takip eden pek çok kişi, bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Kalp Yarası dizisini araştırıyor. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak edilirken; Kalp Yarası nerede çekiliyor sorusu da gündeme geliyor. Dizinin Hatay'ın neresinde çekildiği de araştırmalar arasında bulunuyor. Kalp Yarası dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı gibi sorgulamalar da diziyi izlemeye hazırlananların gündeminde yer alıyor. İşte eşsiz bir aşk hikayesini işleyen dizi hakkında merak edilenler, Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR, HATAY'IN NERESİNDE?

Kalp Yarası dizisinin çekimleri Antakya'da gerçekleştiriliyor. Dizinin sahnelerinin geneli Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekilirken, bazı sahnelerin çekimi Hatay'daki farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor.

KALP YARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin reyting rekorları kırmaya aday yaz dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kalp Yarası, bugünden itibaren her Pazartesi ATV ekranlarında!

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Sancakzade ailesinin veliahtı ve gözbebeği Ferit, ailesinin isteğiyle Velioğlu ailesinin kızı Hande'yle evlenmeye hazırlanır. Düğün hazırlığı sırasında Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde gören Ferit ihanetle sarsılır. İhanetin intikamını almak üzere Ayşe'yle bir plan yapar. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve bir aşk hikayesi doğar.

KALP YARASI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi, Salkım Hanımın Taneleri, Çemberimde Gül Oya, Kurşun Yarası gibi yapımların imzasını taşıyan Tomris Giritlioğlu tarafından kaleme alındı. Dizinin, Selim İleri'nin aynı adı taşıyan romanıyla bir ilgisi yoktur.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası dizisi uyarlama mı? İşte Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA