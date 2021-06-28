Yönetmenliğini Ara Sarıgül'ün yaptığı Maraşlı yeni bölüm ile ATV ekranlarında yer almadı. Kanalın yayın akışında dizinin görülmemesi üzerine "Maraşlı bu akşam var mı yok mu? Maraşlı neden yok, yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların yanıtları da sorgulanır hale geldi. Her Pazartesi günü izleyicisi ile buluşan dizinin yayın gününün değiştiği ve Pazartesi günü ekranlara ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın geldiği biliniyor. Buna göre, Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 28 Haziran 2021 ATV yayın akışı listesi!