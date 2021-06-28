Yönetmenliğini Ara Sarıgül'ün yaptığı Maraşlı yeni bölüm ile ATV ekranlarında yer almadı. Kanalın yayın akışında dizinin görülmemesi üzerine "Maraşlı bu akşam var mı yok mu? Maraşlı neden yok, yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların yanıtları da sorgulanır hale geldi. Her Pazartesi günü izleyicisi ile buluşan dizinin yayın gününün değiştiği ve Pazartesi günü ekranlara ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın geldiği biliniyor. Buna göre, Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 28 Haziran 2021 ATV yayın akışı listesi!
MARAŞLI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Maraşlı bu akşam sevenlerinin karşısına çıkmıyor. Dizi gün değişkliği yapma kararı aldı. Bu akşam Maraşlı yerine yeni dizi Kalp Yarası başlayacak.
MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Pazartesi günleri Atv ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Maraşlı'nın yeni bölümleri, Salı günü yayınlanmaya devam edecek. Maraşlı 24. Bölüm, izleyenleri ile 29 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Atv ekranlarında buluşacak.
MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
23. bölümde Mehmet İnce'nin kim olduğuna da çok yaklaşıldı. Savaş, gerçekleri öğrenmek için büyük efor sarf etti. Savaş'ın, Mehmet İnce olduğundan şüphelendiği Maraşlı'nın, yeni bölümde gerçek kimliğinin ortaya çıkması bekleniyor.
Maraşlı'nın evlilik teklifini Zeliş'in istemediğini zannederek reddeden Mahur, bölümün final sahnesinde bir sürpriz yaptı. Mahur, Maraşlı'ya "Sonsuza kadar evet!" dedi. Savaş'ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutulan aşıkların bu büyülü sahnesi, Maraşlı hayranları tarafından çok beğenildi.
ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİ - 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - TIKLAYINIZ