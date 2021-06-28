Jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Mehmet ve Somer Şef'in yer aldığı MasterChef yeni bölümde korku dolu anlar ekrana yansıdı. Eleme turlarının gerçekleştirildiği yeni sezonda bir yarışmacının "Kendimi kötü hissediyorum" dedikten sonra bir anda yere yığılması izleyenleri şoke etti. Jüri üyeleri paniklerken yarışmacının yanına koştular. Yarışmacıya o anda müdahale edilirken stüdyodaki korku dolu anlar ise izleyicinin gözünden kaçmadı. MasterChef yeni bölümden son gelişmeler.
MASTERCHEF'TE KORKU DOLU ANLAR!
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu programın eleme turları da başladı.
Eleme turları ile ekranlara gelen MasterChef'te 2021 sezonu için yarışmacılar belli oluyor. Yarışmanın ilk bölümü ekranlara gelirken bir yarışmacının bayıldığı anlar ise jüri üyelerini çok korkuttu.
Bir yarışmacının "Kendimi kötü hissediyorum" dedikten sonra bir anda bayılması sonrasında Mehmet Şef ve Danilo Şef yarışmacının yanına koştu.
Danilo Zanna'nın korku dolu anlarda koşarak olaya müdahale etmesi gündem olurken, Mehmet Şef'in korkusu ise dikkat çekti.
Yarışmacının neden bayıldığı bilinmese de, heyecan sebebiyle bir tansiyon düşüklüğü yaşadığı tahmin ediliyor.