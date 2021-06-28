Giriş Tarihi: 28.6.2021 22:11

MasterChef yeni bölümde şoke eden gelişme! Yarışmacı bayıldı, jüri üyeleri panikledi!

TV 8 ekranlarında yeni sezon olarak 26 Haziran tarihi itibarıyla başlayan yemek yarışması programı MasterChef için elemeler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. 28 Haziran Pazartesi günkü yeni sezon yeni bölüm programında ise bir yarışmacının aniden baygınlık geçirmesi başta izleyenler olmak üzere jüri üyelerini de şoke etti. Eleme turunda yaşanan bu olayın ardından “MasterChef’te kim bayıldı?” sorusuna yanıt aranırken yarışmacının “Kendimi kötü hissediyorum” dedikten sonra yere yığıldığı görülüyor. MasterChef yeni bölümden son gelişmeler.

Jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Mehmet ve Somer Şef'in yer aldığı MasterChef yeni bölümde korku dolu anlar ekrana yansıdı. Eleme turlarının gerçekleştirildiği yeni sezonda bir yarışmacının "Kendimi kötü hissediyorum" dedikten sonra bir anda yere yığılması izleyenleri şoke etti. Jüri üyeleri paniklerken yarışmacının yanına koştular. Yarışmacıya o anda müdahale edilirken stüdyodaki korku dolu anlar ise izleyicinin gözünden kaçmadı. MasterChef yeni bölümden son gelişmeler.

MASTERCHEF'TE KORKU DOLU ANLAR! Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu programın eleme turları da başladı. Eleme turları ile ekranlara gelen MasterChef'te 2021 sezonu için yarışmacılar belli oluyor. Yarışmanın ilk bölümü ekranlara gelirken bir yarışmacının bayıldığı anlar ise jüri üyelerini çok korkuttu.