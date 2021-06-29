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Haberler Medya Haberleri Antalya Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan’dan flaş itiraf! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.6.2021 23:09 Son Güncelleme: 29.6.2021 23:11

Antalya Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan’dan flaş itiraf! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı!

Antalya Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan’dan flaş itiraf! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı!

Gündemin en önemli konusu olan Antalya Elmalı davası hakkında paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Cinsel istismara uğrayan ve durumu resimleri çizerek anlatan iki kardeşin yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğarken genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan tarafından itiraf geldi. Çocukken öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıklayan Hafsanur Sancaktutan “Pedofili bir adamın torunuyum” açıklaması ile sosyal medyada bir anda gündem oldu. 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da doğan Hafsanur Sancaktutan’ın yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Antalya'da meydana gelen Elmalı davası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ederken genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan tarafından bir itiraf geldi. 21 yaşındaki genç oyuncu öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıklarken "Pedofili bir adamın torunuyum" diyerek herkesi şoke etti. Elmalı davası sonrası sosyal medyada bir anda gündem olan Hafsanur Sancaktutan'ın bu paylaşımı kısa sürede yayıldı. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın o paylaşımı!

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elmalı davasında yaşananlara sessiz kalmayarak Instagram hikayesinde paylaşımlarda bulundu. Sancaktutan,Instagram hikayesinde kendisinin de istismara uğradığını açıkladı.

Hafsanur Sancaktutan, çocukken öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı: "Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da tacize uğradım. Artık susmak yok; çünkü yalnız değiliz."

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 İstanbul doğumlu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer almıştır. Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermiştir.

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Antalya Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan’dan flaş itiraf! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı!
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