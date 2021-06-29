Antalya Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan’dan flaş itiraf! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı!

Antalya'da meydana gelen Elmalı davası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ederken genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan tarafından bir itiraf geldi. 21 yaşındaki genç oyuncu öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıklarken "Pedofili bir adamın torunuyum" diyerek herkesi şoke etti. Elmalı davası sonrası sosyal medyada bir anda gündem olan Hafsanur Sancaktutan'ın bu paylaşımı kısa sürede yayıldı. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın o paylaşımı!
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elmalı davasında yaşananlara sessiz kalmayarak Instagram hikayesinde paylaşımlarda bulundu. Sancaktutan,Instagram hikayesinde kendisinin de istismara uğradığını açıkladı.
Hafsanur Sancaktutan, çocukken öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı: "Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da tacize uğradım. Artık susmak yok; çünkü yalnız değiliz."
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 İstanbul doğumlu. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer almıştır. Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermiştir.