Antalya Elmalı davası sonrası Hafsanur Sancaktutan’dan flaş itiraf! Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı!

Antalya'da meydana gelen Elmalı davası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ederken genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan tarafından bir itiraf geldi. 21 yaşındaki genç oyuncu öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıklarken "Pedofili bir adamın torunuyum" diyerek herkesi şoke etti. Elmalı davası sonrası sosyal medyada bir anda gündem olan Hafsanur Sancaktutan'ın bu paylaşımı kısa sürede yayıldı. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın o paylaşımı!