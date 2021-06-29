Yaz dizilerini takip eden pek çok kişi, dün akşam ATV'de yayınlanan Kalp Yarası dizisini araştırıyor. Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak edilirken; Kalp Yarası nerede çekiliyor sorusu da gündeme geliyor. Dizinin Hatay'ın neresinde çekildiği de araştırmalar arasında bulunuyor. Kalp Yarası dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı gibi sorgulamalar da diziyi izlemeye hazırlananların gündeminde yer alıyor. İşte eşsiz bir aşk hikayesini işleyen dizi hakkında merak edilenler, Kalp Yarası dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR, HATAY'IN NERESİNDE?

Kalp Yarası dizisinin çekimleri Antakya'da gerçekleştiriliyor. Dizinin sahnelerinin geneli Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekilirken, bazı sahnelerin çekimi Hatay'daki farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor.