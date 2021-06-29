Maraşlı yayın günü değişti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Maraşlı yeni gününde yeni bölümüyle Atv'de!

Atv'nin iddialı dizisi Maraşlı yeni bölüm için geri sayım başladı. Normal şartlarda Pazartesi akşamları izleyenlerinin karşısına çıkan dizinin yayın günü değişmiş ve Salı gününe alınmıştı. Bu kapsamda yapımın sıkı takipçileri "Maraşlı yayın günü değişti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Maraşlı dizisi ilerleyen bölümlerini Salı günü ekranlara taşıyacak. İşte yeni bölüme dair detaylar…
MARAŞLI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Maraşlı bu akşam sevenlerinin karşısına çıkmıyor. Dizi gün değişkliği yapma kararı aldı. Bu akşam Maraşlı yerine yeni dizi Kalp Yarası başlayacak.
MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Pazartesi günleri Atv ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Maraşlı'nın yeni bölümleri, Salı günü yayınlanmaya devam edecek. Maraşlı 24. Bölüm, izleyenleri ile 29 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Atv ekranlarında buluşacak.
MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
23. bölümde Mehmet İnce'nin kim olduğuna da çok yaklaşıldı. Savaş, gerçekleri öğrenmek için büyük efor sarf etti. Savaş'ın, Mehmet İnce olduğundan şüphelendiği Maraşlı'nın, yeni bölümde gerçek kimliğinin ortaya çıkması bekleniyor.
Maraşlı'nın evlilik teklifini Zeliş'in istemediğini zannederek reddeden Mahur, bölümün final sahnesinde bir sürpriz yaptı. Mahur, Maraşlı'ya "Sonsuza kadar evet!" dedi. Savaş'ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutulan aşıkların bu büyülü sahnesi, Maraşlı hayranları tarafından çok beğenildi.
ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİ - 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - TIKLAYINIZ