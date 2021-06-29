Maraşlı yayın günü değişti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Maraşlı yeni gününde yeni bölümüyle Atv'de!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23. bölümde Mehmet İnce'nin kim olduğuna da çok yaklaşıldı. Savaş, gerçekleri öğrenmek için büyük efor sarf etti. Savaş'ın, Mehmet İnce olduğundan şüphelendiği Maraşlı'nın, yeni bölümde gerçek kimliğinin ortaya çıkması bekleniyor.

Maraşlı'nın evlilik teklifini Zeliş'in istemediğini zannederek reddeden Mahur, bölümün final sahnesinde bir sürpriz yaptı. Mahur, Maraşlı'ya "Sonsuza kadar evet!" dedi. Savaş'ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutulan aşıkların bu büyülü sahnesi, Maraşlı hayranları tarafından çok beğenildi.

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