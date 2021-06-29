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Giriş Tarihi: 29.6.2021 14:19

Şahsiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahsiyet dizisi ne zaman kaç yılında çekildi?

Şahsiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahsiyet dizisi ne zaman kaç yılında çekildi?

Ay Yapım imzalı internet dizisi Şahsiyet oyuncuları ve konusu ile yayınlandığı günden itibaren dikkat çekmişti. Bu akşam televizyonda ilk kez Show Tv ekranlarından yayınlanacak olan yapımda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu gibi isimler yer alıyor. 2018 senesinde ilk bölümünü yayınlayan 1 sezonluk dizinin senaryosunu ise Hakan Günday kaleme alıyor. Bu noktada “Şahsiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman kaç yılında çekildi?” soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte suç ve gerilim türündeki Şahsiyet dizisi ile ilgili merak edilenler…

Şahsiyet dizisi bu akşam Show Tv ekranlarına geliyor. Ay yapım imzalı internet dizisi 12 bölümünü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşturacak. Tek sezonluk dizinin başrollerindeki usta isimler dikkat çekerken diziseverler bu kapsamda detayları merak ediyor. Bu noktada "Şahsiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman kaç yılında çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Şahsiyet dizisi konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

Şahsiyet konusu nedir, oyuncuları kimler? Başrollerinde Haluk Bilginer'in bulunduğu Şahsiyet dizisi hangi kanalda?

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere paylaşmıştı. Kadroda ikiliye Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur eşlik etmişti. Dizide alzheimer hastası bir adam ve mesleğe yeni dahil olmuş bir polisin yollarının kesişme öyküsü anlatılıyor.


ŞAHSİYET DİZİSİ HANGİ KANALDA?

2018 mart yapımı olan Şahsiyet dizisi Puhu Tv ekranlarında yayınlanmıştı

ŞAHSİYET KONUSU NEDİR?

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

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Şahsiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahsiyet dizisi ne zaman kaç yılında çekildi?
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