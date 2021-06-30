Bu akşam beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Sultan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Filmi şimdiden merak edenler konusu ve oyuncuları araştırmasına başladı. Peki Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları kim?