Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 30.6.2021 14:47

Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları kim?

Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları kim?

Hint filmlerine ilgi duyanlar için bu akşam Sultan filmi izleyiciyle buluşuyor. Ünlü dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hayatının anlatıldığı yapımda Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadhg gibi oyuncular rol alıyor. 2016 yılında vizyona giren ve halen televizyonda yayınlandığı zaman ilgiyle izlenen yapımda Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor. İşte Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filmi konusu ve oyucuları…

Bu akşam beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Sultan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Filmi şimdiden merak edenler konusu ve oyuncuları araştırmasına başladı. Peki Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları kim?

SULTAN FİLMİ KONUSU

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadh yer alıyor. Filmin müziklerini ise Vishal-Shekhar

ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları kim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA