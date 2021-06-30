Bu akşam beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Sultan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Filmi şimdiden merak edenler konusu ve oyuncuları araştırmasına başladı. Peki Ali Khan'ın hayatını anlatan Sultan filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları kim?
Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.
Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadh yer alıyor. Filmin müziklerini ise Vishal-Shekhar