Gizli Kod filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gizli Kod filmi bu akşam Show Tv'de!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Gizli kod filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Yapım; CIA'in gizli operatörü Alice Racine'in Londra'da planlanan bir saldırıyı önlemek amacıyla MI5 ajanı ile takım kurmak zorunda kalmasının ardından yaşadıkları konu ediniyor. Bu noktada izleyenler "Gizli kod filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gizli kod filmine dair merak edilenler…

GİZLİ KOD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paris'teki bir operasyonun ardından, CIA sorgulama memuru Alice Racine (Noomi Rapace), Londra'daki bir toplum merkezinde gizli göreve başlar. Bölge, radikal İslamcılıkla bilinen bir yerdir ve Alice'in keşfettiği bilgiler, başta MI5 İstihbarat Şefi Emily Knowles olmak üzere tüm güvenlik hizmetlerine aktarılır.



Racine edindiği bilgiler doğrultusunda Londra'da çok büyük bir saldırının gerçekleşeceğini anlar ve bu büyük saldırıyı önlemek için bir MI5 ajanı olan Alcott (Orlando Bloom) ile takım kurmak zorunda kalır. Fakat işler ters gidince, kendini birden önlemeye çalıştığı saldırıya dahil olmuş bulur. Herkes kendisinin peşine düşmüşken, o kimseye güvenmemeli ve hayatta kalmak için sonuna kadar savaşmalıdır.



GİZLİ KOD FİLMİ OYUNCULARI

Kadrosunda Noomi Rapace ile Orlando Bloom, Toni Collette, John Malkovich ve Michael Douglas gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu ise Peter O'Brien kaleme aldı.