Halil İbrahim Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncu ve şarkıcı Halil İbrahim Ceyhan yaşı, hayatı...

Halil İbrahim Ceyhan hakkında araştırmalar hız kazandı. Kanal 7'de ekranlara gelen Emanet adlı dizide Yaman karakterine hayat veren oyuncu ve şarkıcı dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü isim bu noktada "Halil İbrahim Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırma konusu haline geldi. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan isim müzik sektörüne Kaybettim parçasıyla giriş yapmıştır. İşte Halil İbrahim Ceyhan hakkında merak edilenler…

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

Halil İbrahim Ceyhan, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Ceyhan, 1.80 boyunda ve 76 kilo. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı.

Ardından müzik çalışmalarına başlayan Ceyhan, ilk single'ı olan Kaybettim adlı parçayı piyasaya çıkardı.

Serdar Ortaç ve Oğuz Berkay Fidan'a da şarkısı sözü veren Halil İbrahim Ceyhan, söz yazarlığı, şarkıcılığın yanında mankenlik ve oyunculuk da yaptı.

2019'da çıkardığı, sözü ve müziği kendisine ait olan #KendiniBanaBırak adlı parçası YouTube'ta 2 milyona yakın dinlendi.

Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini Hemen Döneriz adlı sinema filminde yaşadı. Bu filmde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Esin Civangil gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Oyuncu şimdilerde büyük kitlesi olan #Emanet adlı Kanal 7 dizisinde Yaman karakterine hayat veriyor.

Ceyhan'ın dizideki rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile bir ilişkisi olduğu iddia ediliyor.