Reyting sonuçları açıklanıyor! 29 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Maraşlı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Salı akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV'de Ada Masalı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımların reyting sonuç sıralaması merak konusu oldu. Geçen hafta zirvenin sahibi Müge Anlı olurken, totalde dördüncü sırayı Ada Masalı kaptı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Haziran 2021 dünün reyting sonuçlarına göre Maraşlı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?
Reyting sonuçları birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Survivor yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAMI
1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
2 SURVIVOR TV8
3 ESRA EROL'DA ATV
4 ADA MASALI STAR TV
5 BAHT OYUNU KANAL D
6 FOX ANA HABER FOX
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 CEKYA-INGILTERE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
10 ATV GUN ORTASI ATV