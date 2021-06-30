Reyting sonuçları açıklanıyor! 29 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre Maraşlı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Salı akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV'de Ada Masalı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Yeni bölümleriyle ekrana gelen yapımların reyting sonuç sıralaması merak konusu oldu. Geçen hafta zirvenin sahibi Müge Anlı olurken, totalde dördüncü sırayı Ada Masalı kaptı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Haziran 2021 dünün reyting sonuçlarına göre Maraşlı, Baht Oyunu, Ada Masalı kim birinci oldu?