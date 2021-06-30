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Giriş Tarihi: 30.6.2021 16:14

Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar konusu nedir, oyuncuları kimler? Cam Tavanlar konusu ve oyuncuları!

Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar konusu nedir, oyuncuları kimler? Cam Tavanlar konusu ve oyuncuları!

Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Cam Tavanlar dizisi konusu, oyuncuları gibi detaylarla araştırma konusu haline geldi. Başrollerinde güzel oyuncu Bensu Soral ve Çukur dizisinde Celasun karakteriyle zihinlere kazınan Kubilay Aka yer alıyor. Romantik drama türündeki dizide Leyla ve Cem’in aşkı konu ediniyor. Bu noktada “Cam Tavanlar konusu nedir, oyuncuları kimler?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Show Tv’nin yeni dizisi Cam Tavanlar konusu, oyuncuları ve tüm detaylar…

Cam Tavanlar dizisi konusu ve oyuncularıyla yayın gününde araştırılmaya başlandı. OJO Pictures imzalı, yönetmeliğini Fehmi Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi üçüncü yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. "Cam Tavanlar konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Cam Tavanlar dizisi konusu, oyuncuları ve yapıma dair merak edilen tüm detaylar…

CAM TAVANLAR KONUSU

Adından anlaşılacağı üzere kadınların iş hayatında yaşadığı ayrımcılık ve yükselmelerinin önündeki görünmez duvarları işleyen Cam Tavanlar dizisinde, kariyeriyle aşkı arasında kalan bir kadının hikayesi işleniyor. "İkimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz, ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var" mottosu da dizinin ana fikrini özetliyor.

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla birçok zorluk çekerek bulunduğu konuma gelmiş çalışkan ve güçlü bir kadındır. Kendi emekleriyle kurduğu restoran zincirinin CEO'su olan Leyla, erkeklerin hüküm sürdüğü iş dünyasında varlığını koruma çabasındadır. Restoranındaki yangınla mücadele ederken, eski bir aşk hikayesi olan ve şimdilerde başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu ile yolları kesişir. İş konusunda birbirinden hırslı olan bu ikili, rekabet ve aşkın bir arada olduğu garip bir ilişkiye adım atar.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Bensu Soral – Leyla

Kubilay Aka – Cem

Hatice Aslan - Süreyya

Utku Ateş - İskender

Ahmet Melih Yılmaz - Şinasi

Beril Kayar – Aylin

Ayten Soykök - İnci

Mehmet Bilge Aslan – Haldun

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Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar konusu nedir, oyuncuları kimler? Cam Tavanlar konusu ve oyuncuları!
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