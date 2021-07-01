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Giriş Tarihi: 1.7.2021 14:07

Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları!

Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları!

Star TV’de yayınlanan Kazara Aşk dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Perşembe akşamları yayınlanan yapımda Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler rol alırken yönetmenliği Sadullah Celen üstleniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız ile Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir gencin kaderlerinin kesiştiği hikayeyi konu edinen yapımın konusu ve oyuncuları diziyi ilk kez izleyecek olanlar tarafından merak ediliyor. Peki Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları!

Koliba film imzalı dizinin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak olup Kazara Aşk konusu ve oyuncuları araştırması yapılıyor. İlk kez izleyecekler dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğini merak ederken bu haftaki bölümde neler olacağını merak ediyor. Bir kazanın sonucunda tanışan çiftin aşkını konu edinen yapım, yaz sezonunda izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Peki Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları!

KAZARA AŞK KONUSU NE?

İki gencin kaza sonucu tanıştıktan sonra hayatları birden değişir. İşin içine ailelerde karışınca hem aşk hem de komedi karışır. Aile komedisi baskın olan dizinin çekimlerine ise başlanıldığı ortaya çıktı.

KAZARA AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

İki farklı kültürden gelen gençlerin aşk hikayesini konu edinen Kazara Aşk'ın çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve mahallerinde yapılıyor. Ancak ilk bölümün bazı sahneleri Sinop'un Ayancık ilçesinde çekildi. Romantik komedi türündeki dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesinde gerçekleştiriliyor. Zaman zaman eski Beykoz Kundura Fabrikası'nda da çekimler yapılıyor.

KAZARA AŞK OYUNCU KADROSU

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor.Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

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Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kim ve nerede çekiliyor? Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları!
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