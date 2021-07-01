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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:33

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor!

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için mücadele etti. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak ediliyor. İzledikleri yapımların birinci olmasını isteyen dizi severler reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dünün reyting sonuçları bu kapsamda medya gündeminin takipçileri tarafından sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. 30 Haziran 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğu saat 10.30 gibi açıklanacak. Böylelikle Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt bulacak.

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım binlerce kişi tarafından merak ediliyor. TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Dizi, film ve yarışma programları Total, AB ve ABC1 sıralaması için rekabet ederken reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 30 Haziran 2021 Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Portekiz-Fransa UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SURVIVOR TV8
5 PORTEKIZ-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
6 SEN CAL KAPIMI FOX
7 FOX ANA HABER FOX
8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9 ATV ANA HABER ATV
10 ATV GUN ORTASI
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Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor!
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