Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor!

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım binlerce kişi tarafından merak ediliyor. TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Dizi, film ve yarışma programları Total, AB ve ABC1 sıralaması için rekabet ederken reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 30 Haziran 2021 Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor…