Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor!

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım binlerce kişi tarafından merak ediliyor. TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Dizi, film ve yarışma programları Total, AB ve ABC1 sıralaması için rekabet ederken reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 30 Haziran 2021 Cam Tavanlar, Masterchef Türkiye reyting sonuçları birincisi belli oluyor…
Reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Portekiz-Fransa UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Survivor yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|3
|ESRA EROL'DA
|ATV
|4
|SURVIVOR
|TV8
|5
|PORTEKIZ-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI
|TRT 1
|6
|SEN CAL KAPIMI
|FOX
|7
|FOX ANA HABER
|FOX
|8
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|10
|ATV GUN ORTASI