Şartlı Tahliye filmi konusu ne? Şartlı Tahliye filmi oyuncuları kim?

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİ KONUSU NE?

Raif, Ahmet ve Cengiz çocukluklarından beri çok yakın arkadaş olan 3 kafadardır. Ahmet'in annesini tedavi ettirmek için kalkıştıkları bir kuyumcu soygunundan sonra yakalanan 3 adam 30 yılı hapishanede geçirmiştir. 30 yıl sonra cezaevi müdürü Selahattin'in şahsi kefaleti sayesinde şartlı salıverilen 3 arkadaşın planı çok basittir. 30 yıl önce ele geçirdikleri altınları gömdükleri yerden çıkartmak ve hayatlarını bolluk içinde yaşamak... Ancak işlerin karışması sonucunda 3 kafadarın peşine eski dostlarının yanı sıra yeni düşmanları Kunduz lakaplı Cevdet ve adamları da düşer. Cevdet ve adamlarının neden peşlerinde olduğundan habersiz bir kovalamacanın ortasında kalan 3 kafadar, yolculukları sırasında kaza yapmış bir aracın içinden sağ kurtulan minik bebek Furkan'ı da yanlarına alırlar. 3 hüküm giymiş arkadaş ve 1 küçük bebek olarak yola devam ederlerken, artık peşlerinde sadece Kunduz ve adamları değil, jandarma ve polis de olacaktır…

ŞARTLI TAHLİYE OYUNCULARI KİM?

Kerem Alışık, Tuncer Salman, Cengiz Küçükayvaz, Halil İbrahim Kalaycıoğlu