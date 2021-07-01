Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Şartlı Tahliye filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan filmde 3 kafadar arkadaşın bir kuyumcu soygununun ardından yakayı ele vermesi ile başlayan macerasını izleyeceğiz. Raif, Ahmet ve Cengiz'in etrafında geçen olaylar perdesi ile beklenmedik gelişmeler izleyiciyle buluşacak. Peki Şartlı Tahliye filmi konusu ne? Şartlı Tahliye filmi oyuncuları kim?
Raif, Ahmet ve Cengiz çocukluklarından beri çok yakın arkadaş olan 3 kafadardır. Ahmet'in annesini tedavi ettirmek için kalkıştıkları bir kuyumcu soygunundan sonra yakalanan 3 adam 30 yılı hapishanede geçirmiştir. 30 yıl sonra cezaevi müdürü Selahattin'in şahsi kefaleti sayesinde şartlı salıverilen 3 arkadaşın planı çok basittir. 30 yıl önce ele geçirdikleri altınları gömdükleri yerden çıkartmak ve hayatlarını bolluk içinde yaşamak... Ancak işlerin karışması sonucunda 3 kafadarın peşine eski dostlarının yanı sıra yeni düşmanları Kunduz lakaplı Cevdet ve adamları da düşer. Cevdet ve adamlarının neden peşlerinde olduğundan habersiz bir kovalamacanın ortasında kalan 3 kafadar, yolculukları sırasında kaza yapmış bir aracın içinden sağ kurtulan minik bebek Furkan'ı da yanlarına alırlar. 3 hüküm giymiş arkadaş ve 1 küçük bebek olarak yola devam ederlerken, artık peşlerinde sadece Kunduz ve adamları değil, jandarma ve polis de olacaktır…
Kerem Alışık, Tuncer Salman, Cengiz Küçükayvaz, Halil İbrahim Kalaycıoğlu