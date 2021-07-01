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Giriş Tarihi: 1.7.2021 14:50

Yarını Yok film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yarını Yok oyuncu kadrosu

Yarını Yok film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yarını Yok oyuncu kadrosu

Ethan Hawke’ın başrolü üstlendiği, Paul Anderson, Rutger Hauer, Liam Cunningham, Nathalie Boltt gibi oyuncuların yer aldığı Yarını Yok filmi bugün televizyon yayın akışında yer alıyor. Televizyonda yayınlanan film ve dizileri yakından takip edenler, Yarını Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler sorularına yanıt arıyor. İşte Yarını Yok IMDB puanı, oyuncu kadrosu ve konusu.

Bilim kurgu, aksiyon ve gerilim türünde adını duyuran, Ethan Hawke'ın hayat verdiği Travis Conrad isimli kiralık katilin hayata yeniden dönüşünü anlatan Yarını Yok filmi bu akşam ekranlara gelecek. Televizyon yayın akışını günlük olarak takip eden pek çok kişi, Yarını Yok film konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. 2017 yapımı olan Yarını Yok IMDB puanı ile de merak edilenler arasına giriyor. İşte bu film hakkında merak edilenler.

YARINI YOK KONUSU

Travis Conrad (Ethan Hawke) CIA'e hayatını adamış, ancak iş arkadaşlarının ihaneti sonucu eşi ve oğlunu kaybetmiştir. Kiralık katil olarak çalışmaya başlar ancak bir kez daha tuzağa düşürülür ve iş sırasında öldürülür. Patronu tarafından yeniden canlandırılan Travis'in yalnızca 24 saati vardır. Bu süreçte kendisini ve ailesini öldürenleri bulup intikam alacaktır. Koluna yerleştirilen sayaç 24 saatten geriye saymaktadır. Sayaç sıfırlandığında görevini tamamlamazsa ölecektir. Travis yaşayabilmek için 24 saat içinde suçluları bulup görevini tamamlamalı ve intikamını almalıdır.

YARINI YOK OYUNCU KADROSU

Ethan Hawke,

Paul Anderson,

Rutger Hauer,

Liam Cunningham,

Nathalie Boltt

Qing Xu

YARINI YOK IMDB PUANI KAÇ?

Yarını Yok IMDB Puanı: 7,2

Orijinal Adı: 24 Hours To Live

Tür: Gerilim, Aksiyon

Yapım Yılı: 2017 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017 Cuma

Senaryo: Zachary Dean, Ron Mita

Yönetmen: Brian Smrz

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Yarını Yok film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yarını Yok oyuncu kadrosu
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