Yarını Yok film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yarını Yok oyuncu kadrosu

Bilim kurgu, aksiyon ve gerilim türünde adını duyuran, Ethan Hawke'ın hayat verdiği Travis Conrad isimli kiralık katilin hayata yeniden dönüşünü anlatan Yarını Yok filmi bu akşam ekranlara gelecek. Televizyon yayın akışını günlük olarak takip eden pek çok kişi, Yarını Yok film konusu nedir, oyuncuları kimler diye araştırıyor. 2017 yapımı olan Yarını Yok IMDB puanı ile de merak edilenler arasına giriyor. İşte bu film hakkında merak edilenler.

YARINI YOK KONUSU

Travis Conrad (Ethan Hawke) CIA'e hayatını adamış, ancak iş arkadaşlarının ihaneti sonucu eşi ve oğlunu kaybetmiştir. Kiralık katil olarak çalışmaya başlar ancak bir kez daha tuzağa düşürülür ve iş sırasında öldürülür. Patronu tarafından yeniden canlandırılan Travis'in yalnızca 24 saati vardır. Bu süreçte kendisini ve ailesini öldürenleri bulup intikam alacaktır. Koluna yerleştirilen sayaç 24 saatten geriye saymaktadır. Sayaç sıfırlandığında görevini tamamlamazsa ölecektir. Travis yaşayabilmek için 24 saat içinde suçluları bulup görevini tamamlamalı ve intikamını almalıdır.