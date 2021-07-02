Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ne zaman, bitiyor mu? Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finalinde damga vuran sahne!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali yapıyor. Yeni sezon bölümlerinin Eylül ayında başlayacağı tahmin edilirken henüz net bir bilgi yok. Sezon finalinin yayınlanacağı 7.bölüme ise ''Allah'ın askerleri zafere yürür!'' sözü damga vuracak…

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

''Allah'ın askerleri zafere yürür!''

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer.

Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.