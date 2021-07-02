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Haberler Medya Haberleri Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 2 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor…
Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:48

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 2 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor…

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 2 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. All Star ismiyle devam eden yarışmada 7 kadın yarışmacı birbirinden farklı kıyafetlerle jüri karşısında çıkıyor. Jüri üyeleri 2 Temmuz 2021 puan durumlarını belirlerken izleyiciler Doya Doya Moda All Star'da kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 2 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 2 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Yarışmacıların puan durumları belli olunca elenen ve birinci olan isimde açıklanmış olacak.

PUAN DURUMU

Özde:

Birben:

Emel:

Ferdanur:

Su:

Rabia:

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Ferdanur haftanın birincisi olmuş ve kolyeyi kazanmıştı. Büyük finale iki adım kala ise eleme gerçekleştirilmemişti.

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Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 2 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor…
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