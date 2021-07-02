Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Temmuz Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt buldu. Haftanın final heyecanı yaşanırken 4 gelin arasından sadece biri birinciliği göğüsledi. Seda Sayan'ın son puan durumunu duyurmasıyla Gelinim Mutfakta bugün kim elendi ve birinci oldu sorusu yanıt buldu. İşte, 2 Temmuz 2021 Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugünkü sezon final bölümünde belli oldu. Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi ve puan durumları ile ilgili detaylar şöyle;
Gelinim Mutfakta'da 2021 sezon finali birincisi "Aysun" oldu. Kazanan gelin adayı 40 bin TL değerinde olan 20 altın bileziğin sahibi oldu.
Gönül
Yağnur
Ayten
Aysun