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Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:02 Son Güncelleme: 2.7.2021 16:07

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Temmuz Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Temmuz Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta sezon finali izleyiciyle buluşuyor. Seda Sayan’ın sunumuyla gerçekleşen programda haftanın elenen ve birinci olan gelini merak ediliyor. İzleyiciler yarışmacıların performanslarını takip ederken yarışmaya bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Temmuz 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt buldu. Haftanın final heyecanı yaşanırken 4 gelin arasından sadece biri birinciliği göğüsledi. Seda Sayan'ın son puan durumunu duyurmasıyla Gelinim Mutfakta bugün kim elendi ve birinci oldu sorusu yanıt buldu. İşte, 2 Temmuz 2021 Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugünkü sezon final bölümünde belli oldu. Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi ve puan durumları ile ilgili detaylar şöyle;

Gelinim Mutfakta'da 2021 sezon finali birincisi "Aysun" oldu. Kazanan gelin adayı 40 bin TL değerinde olan 20 altın bileziğin sahibi oldu.

PUAN DURUMU

Gönül

Yağnur

Ayten

Aysun

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Temmuz Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
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