Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Temmuz Gelinim Mutfakta sezon finali birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugünkü sezon final bölümünde belli oldu. Gelinim Mutfakta birincisi, elenen ismi ve puan durumları ile ilgili detaylar şöyle;

Gelinim Mutfakta'da 2021 sezon finali birincisi "Aysun" oldu. Kazanan gelin adayı 40 bin TL değerinde olan 20 altın bileziğin sahibi oldu.

PUAN DURUMU

Gönül

Yağnur

Ayten

Aysun