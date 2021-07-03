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Giriş Tarihi: 3.7.2021 16:26

Deliha filminin konusu nedir? Bu akşam TV'de yayınlanacak Deliha oyuncu kadrosunda kimler var?

Deliha filminin konusu nedir? Bu akşam TV'de yayınlanacak Deliha oyuncu kadrosunda kimler var?

Deliha filmi bu akşam Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. İzleyiciler, akşam ekrana taşınacak olan filmin konusunu ve oyuncularını merakla araştırıyor. 2014 yapımı filmde saf ve temiz kalpli bir kızın komik hikayesi anlatılıyor. İlk kez izleyici karşısına çıktığı tarihten bu yana zaman zaman gündem olan filmde Zeliha'nın başına gelenler kahkaha tufanına neden olacak. Başrolünde ünlü oyuncuların yer aldığı filmin konusu ise merak uyandırıyor. Yapım ekibi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Deliha filmi konusu nedir? Deliha oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu…

Star TV'de bu akşam izleyici ile buluşacak olan Deliha filmi için geri sayım sona eriyor.Türk sineması komedi türünün başarılı bir örneği olarak karşımıza çıkan film bu akşam televizyon ekranında yer alacak. Cumartesi akşamını evde geçirmek isteyenler filmin konusunu, oyuncularını ve çekildiği yeri merak ediyor. Beyazperdenin ardından televizyon ekranına taşınan filmde ünlü isimler yer alıyor. Saf, cesur fakat hiç bir erkek tarafından kız gibi görülmeyen bahtsız birini izleyeceğimiz filmde heyecan ve kahkaha bir arada görülüyor. Filmi ilk defa izleyecek olanlar "Deliha filmi konusu nedir, nerede çekildi ve Deliha oyuncu kadrosunda kimler var" sorularının yanıtını arşatırıyor.

DELİHA KONUSU;

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA OYUNCULARI;

Gupse Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı,Hülya Duyar, Cenk Durmazel, Korhan Herduran

DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha filminin çekimleri İstanbul'un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

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Deliha filminin konusu nedir? Bu akşam TV'de yayınlanacak Deliha oyuncu kadrosunda kimler var?
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