Doya Doya Moda kim elendi, hangi isim birinci oldu? Doya Doya Moda 2 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor…

Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda 2 Temmuz puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?