Harry Potter ve Ateş Kadehi konusu ne, oyuncuları kimler? Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi ne zaman çekildi?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Harry Potter ve Ateş Kadehi filmi, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. 2005 yılında vizyona giren yapım, fantastik macera türünde izleyici karşısına çıkmıştı. Vizyona girdiği ilk yıllardan bugüne sevilerek izlenilen yapımda birçok ünlü oyuncu yer alıyor. İşte, Harry Potter ve Ateş Kadehi filminin konusu ve oyuncuları...

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Harry, prestijli Üçbüyücü Turnuvası'na katılmak üzere seçilmiştir(kendi istemeden olmuştur, çünkü yaşı katılmak için küçüktür). Bu heyecan verici uluslararası yarışma, Harry'yi Hogwarts'ın yanı sıra, Avrupa'daki iki rakip büyücülük okulunun da daha büyük ve deneyimli öğrencileriyle karşı karşıya getirecektir.

Harry'nin Hogwart'daki dördüncü yılı başlamak üzeredir. Yaz tatilinde arkadaşları ile keyifli zamanlar geçirmiştir. Bu sezonda iddialı bir ürkütücü olaylar silsilesinden geçecek olduğundan henüz haberdar değildir. Lord Voldemort ile burun buruna gelecek olması, yeni okul yılının en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır. Quidditch Dünya Kupası finalini izleyecek ve aynı zamanda da birbirine rakip olan iki büyücülük okulunun en gözdeleri ile beraber turnuvaya gireceklerdir. Önceki bölümlerde de olduğu üzere yine heyecan dolu maceralarla karşımızda.

HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI KİM?

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint