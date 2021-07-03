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Haberler Medya Haberleri İbo Show neden yok? İbo Show bu akşam var mı, program bitti mi? Star Tv yayın akışı 3 Temmuz
Giriş Tarihi: 3.7.2021 22:14 Son Güncelleme: 3.7.2021 22:14

İbo Show neden yok? İbo Show bu akşam var mı, program bitti mi? Star Tv yayın akışı 3 Temmuz

İbo Show neden yok? İbo Show bu akşam var mı, program bitti mi? Star Tv yayın akışı 3 Temmuz

Star Tv ekranlarına Cumartesi akşamları gelen İbo Show yeni bölüm için araştırmalar yapılırken 3 Temmuz Star Tv yayın akışında programın yer almadığı görüldü. Hal böyle olunca; “İbo Show neden yok? İbo Show bu akşam var mı, program bitti mi?” gibi sorgulamalar yapılmaya başlandı. İbrahim Tatlıses’in 9 yıl aradan sonra seyircisi ile buluştuğu programın ilk konukları arasında ise Sibel Can ve Şafak Sezer gibi isimler yer almıştı.

Her hafta Cumartesi günleri Star Tv ekranlarına gelen İbo Show yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arayan izleyiciler kanalın yayın akışında programı göremeyince araştırma yapmaya başladılar. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve ekranlara ilk kez 19 Kasım 1993 tarihinde gelen program 9 yıl aradan sonra Star Tv ekranlarında tekrar başlamıştı. Programın seyircileri tarafından araştırılan "İbo Show neden yok? İbo Show bu akşam var mı, program bitti mi?" sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Star Tv yayın akışı 3 Temmuz 2021 Cumartesi

İBO SHOW YOK MU, NEDEN YOK?

İbo Show geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek olan İbo Show'un yeni sezonda izleyici ile buluşması bekleniyor.

İBO SHOW BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte birçok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de İbo Show oldu. İbo Show 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaptı. Bu nedenle bu akşam ekranlarda olmayacak.

3 TEMMUZ STAR TV YAYIN AKIŞI

12:30 Aşk Masalı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Deliha

22:30 Ada Masalı

01:20 Deliha

3 TEMMUZ 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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İbo Show neden yok? İbo Show bu akşam var mı, program bitti mi? Star Tv yayın akışı 3 Temmuz
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