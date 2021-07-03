Her hafta Cumartesi günleri Star Tv ekranlarına gelen İbo Show yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arayan izleyiciler kanalın yayın akışında programı göremeyince araştırma yapmaya başladılar. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve ekranlara ilk kez 19 Kasım 1993 tarihinde gelen program 9 yıl aradan sonra Star Tv ekranlarında tekrar başlamıştı. Programın seyircileri tarafından araştırılan "İbo Show neden yok? İbo Show bu akşam var mı, program bitti mi?" sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Star Tv yayın akışı 3 Temmuz 2021 Cumartesi
İBO SHOW YOK MU, NEDEN YOK?
İbo Show geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek olan İbo Show'un yeni sezonda izleyici ile buluşması bekleniyor.
İBO SHOW BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte birçok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de İbo Show oldu. İbo Show 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaptı. Bu nedenle bu akşam ekranlarda olmayacak.
3 TEMMUZ STAR TV YAYIN AKIŞI
12:30 Aşk Masalı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Deliha
22:30 Ada Masalı
01:20 Deliha
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