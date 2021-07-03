Her hafta Cumartesi günleri Star Tv ekranlarına gelen İbo Show yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arayan izleyiciler kanalın yayın akışında programı göremeyince araştırma yapmaya başladılar. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve ekranlara ilk kez 19 Kasım 1993 tarihinde gelen program 9 yıl aradan sonra Star Tv ekranlarında tekrar başlamıştı. Programın seyircileri tarafından araştırılan "İbo Show neden yok? İbo Show bu akşam var mı, program bitti mi?" sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Star Tv yayın akışı 3 Temmuz 2021 Cumartesi