Instagram çöktü mü, neden yenilenmiyor? Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar "Instagram çöktü mü neden açılmıyor? Instagram neden yenilenmiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Akışın yenilenmemesi nedeniyle konu ile ilgili araştırma yapanlar için "Instagram çöktü mü neden açılmıyor? Instagram neden yenilenmiyor?" sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YENİLENMİYOR?
Instagram'a erişim sıkıntısı olduğu belirtilirken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?
Kesinti izleme web sitesi Downdetector.com'a göre, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişimde sıkıntı olduğu belirtiliyor.
Kullanıcılar ayrıca Facebook'un çevrimiçi mesajlaşma hizmeti Messenger ile ilgili sorunlar bildirdi.
Downdetector, platformunda kullanıcı tarafından gönderilen hatalar da dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan durum raporlarını derleyerek kesintileri izler. Kesintiler daha fazla sayıda kullanıcıyı etkiliyor olabilir.