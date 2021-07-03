Orijinal adı Avengement olan İntikam filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Scott Adkins, Craig Fairbrass gibi ünlü isimlerin rol aldığı yapım aksiyon türünde izleyici karşısına çıkıyor. Yapımda Katil olmasına neden olan insanların peşine düşen Burgess, kaybolan hayatını geri kazanmak için büyük bir savaşın içine girer. Peki İntikam filmi konusu ne? İntikam filmi oyuncuları kim?

İNTİKAM FİLMİ KONUSU NE?

Hapishane zor koşullar altında yaşayan ve burada hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorunda kalan Cain Burgess, sonunda beklediği fırsatı ele geçirerek hapishaneden kaçmayı başarır. Cezaevinin kapısından dışarı adım atar atmaz yapmak istediği tek şey, kendisini suçlu haline getiren insanlardan intikam almak olur. Katil olmasına neden olan insanların peşine düşen Burgess, kaybolan hayatını geri kazanmak için büyük bir savaşın içine girer.

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI

Scott Adkins, Craig Fairbrass, Thomas Turgoose