Masterchef Mehmet Şef’ten telefon kontrolü! Yeni bölümde iddialı yarışmacı dikkat çekti

MASTERCHEF'TE TELEFON KONTROLÜ

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu programda yarışmacılar rekabeti üst seviyeye taşıyor. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun 7. bölümünde Mehmet Şef, yarışmacı adayının yemeğini videoya çektiği anları kontrol ediyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıya ''bravo, bunu da garantiye almışşsın'' dediği görülürken yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölüm 3-4 Temmuz akşamı saat 20:00'de yayınlanacak.

Türk mutfağı ile dünya mutfağından lezzetlerin ekrana geldiği MasterChef'te yarışmacılar, belirli bir zaman içerisinde istenilen tarifi hazırlamak için zamanla yarışıyor.