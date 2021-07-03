Masterchef Mehmet Şef’ten telefon kontrolü! Yeni bölümde iddialı yarışmacı dikkat çekti

MasterChef Türkiye yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelmeyen lezzet yarışmasının 7.bölümü bu akşam yayınlanacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar en lezzetli yemeği yapmaya çalışırken jüriden geçer not almaya çalışıyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanırken Mehmet Şef'in yarışmacıya yaptığı telefon kontrolü dikkat çekiyor. İşte Masterhef yeni bölümden son gelişmeler
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu programda yarışmacılar rekabeti üst seviyeye taşıyor. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun 7. bölümünde Mehmet Şef, yarışmacı adayının yemeğini videoya çektiği anları kontrol ediyor.
Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıya ''bravo, bunu da garantiye almışşsın'' dediği görülürken yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak.
Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölüm 3-4 Temmuz akşamı saat 20:00'de yayınlanacak.
Türk mutfağı ile dünya mutfağından lezzetlerin ekrana geldiği MasterChef'te yarışmacılar, belirli bir zaman içerisinde istenilen tarifi hazırlamak için zamanla yarışıyor.
...