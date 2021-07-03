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Giriş Tarihi: 3.7.2021 14:42 Son Güncelleme: 3.7.2021 14:43

Masterchef Mehmet Şef’ten telefon kontrolü! Yeni bölümde iddialı yarışmacı dikkat çekti

Masterchef Mehmet Şef’ten telefon kontrolü! Yeni bölümde iddialı yarışmacı dikkat çekti

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Mehmet ve Somer Şef'in yer aldığı MasterChef yeni bölümde telefon kontrolü ekrana yansıyor. Kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak merak edilirken yarışmacılardan birinin yaptığı yemeği videoya çekmesi Mehmet Şef’in dikkatini çekti. Fragmanda Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmacıya ‘’Bravo, bunu da garantiye almışşsın’’ dediği görülürken yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da TV8’de!

MasterChef Türkiye yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelmeyen lezzet yarışmasının 7.bölümü bu akşam yayınlanacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar en lezzetli yemeği yapmaya çalışırken jüriden geçer not almaya çalışıyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanırken Mehmet Şef'in yarışmacıya yaptığı telefon kontrolü dikkat çekiyor. İşte Masterhef yeni bölümden son gelişmeler

MASTERCHEF'TE TELEFON KONTROLÜ

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu programda yarışmacılar rekabeti üst seviyeye taşıyor. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun 7. bölümünde Mehmet Şef, yarışmacı adayının yemeğini videoya çektiği anları kontrol ediyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıya ''bravo, bunu da garantiye almışşsın'' dediği görülürken yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Tv8'in bu haftaki yayın akışına göre, Masterchef yeni bölüm 3-4 Temmuz akşamı saat 20:00'de yayınlanacak.

Türk mutfağı ile dünya mutfağından lezzetlerin ekrana geldiği MasterChef'te yarışmacılar, belirli bir zaman içerisinde istenilen tarifi hazırlamak için zamanla yarışıyor.

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Masterchef Mehmet Şef’ten telefon kontrolü! Yeni bölümde iddialı yarışmacı dikkat çekti
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