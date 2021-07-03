ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına "Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?" sorusu damga vurdu. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

SORU: Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?

A) KAPLAN

B) KEDİ

C) GERGEDAN

D) TAVUK

CEVAP: TAVUK