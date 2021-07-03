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Giriş Tarihi: 4.7.2021 00:29

Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?

Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran “Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu başlık altından; “Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?” sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına "Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?" sorusu damga vurdu. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

SORU: Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?

A) KAPLAN

B) KEDİ

C) GERGEDAN

D) TAVUK

CEVAP: TAVUK

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Roma İmparatoru Gallienus, eşine sahte mücevher satan tüccarı aslana yem edeceğini söylemiş, tüccar Kolezyum'da kalabalık önünde infazını beklerken aslan yerine hangisi çıkagelmiştir?
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