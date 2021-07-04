Baş Belası 3. Bölüm fragmanı izle: Baş Belası son bölümde neler oldu?

Baş Belası 3. Bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. İşine sıkı sıkıya bağlanan İpek ve onu emniyetten attırmaya çalışan Şahin'in birbiriyle savaşı diziye damga vururken, bir yandan da İpek'in trajik hayat hikayesi izleyiciyi derinden etkiliyor. Baş Belası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü kaçıran ya da unutan diziseverler, Baş Belası son bölümde neler oldu diye araştırıyor. İşte dizinin son bölüm özeti ve Baş Belası 3. Bölüm fragmanı.

BAŞ BELASI SON BÖLÜM ÖZETİ

Eşi Kadir'in yıllardır gizlediği yüzüyle karşılaşan ve onun ölümüyle sarsılan İpek, kendini çocuğu ve işine adamıştır. İpek, Kadir'in ölümüyle hayatında bir kırılma yaşamıştır. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesini de içeren bir olay yeri tutanağı sunar. Bu tutanağın işleme konması halinde İpek'in emniyette çalışma ihtimali kalmayacaktır. Şahin ise bunu bildiği için İpek'i göndermek adına durumu fırsata çevirir.