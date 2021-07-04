Baş Belası 3. Bölüm fragmanı izle: Baş Belası son bölümde neler oldu?

Baş Belası 3. Bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. İşine sıkı sıkıya bağlanan İpek ve onu emniyetten attırmaya çalışan Şahin'in birbiriyle savaşı diziye damga vururken, bir yandan da İpek'in trajik hayat hikayesi izleyiciyi derinden etkiliyor. Baş Belası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü kaçıran ya da unutan diziseverler, Baş Belası son bölümde neler oldu diye araştırıyor. İşte dizinin son bölüm özeti ve Baş Belası 3. Bölüm fragmanı.
BAŞ BELASI SON BÖLÜM ÖZETİ
Eşi Kadir'in yıllardır gizlediği yüzüyle karşılaşan ve onun ölümüyle sarsılan İpek, kendini çocuğu ve işine adamıştır. İpek, Kadir'in ölümüyle hayatında bir kırılma yaşamıştır. Şahin, Mehmet Amir'e İpek'in Kadir'le görüşmesini de içeren bir olay yeri tutanağı sunar. Bu tutanağın işleme konması halinde İpek'in emniyette çalışma ihtimali kalmayacaktır. Şahin ise bunu bildiği için İpek'i göndermek adına durumu fırsata çevirir.
BAŞ BELASI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bu sırada bir gecekondunun altında gizlenmiş bir ceset bulunur. Emniyete gelen bir telefon bulunan cesedin dedesine ait olduğunu söyler. Cinayet büro ekibi sadece İpek'le iletişim kuran bu adamın katil olduğunu düşünse de İpek yaptığı incelemelerle geçmişte yaşanmış hüzünlü bir aşk hikayesini ortaya çıkarır. Ancak yaptığı bu araştırma İpek'in hayatını tehlikeye atacaktır. Durumu fark eden Şahin, İpek'i korumak için harekete geçer.
BAŞ BELASI OYUNCULARI
İrem Helvacıoğlu
Seçkin Özdemir
Dilara Aksüyek
Bülent Düzgünoğlu
Neşe Baykent
Taner Rumeli
Yılmaz Kunt
Buçe Buse Kahraman
Mert Yavuzcan
Ergül Miray Şahin
Özgür Cem Tuğluk
Eyüp Mert İlkıs
Barış Yalçın
Baş Belası 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı