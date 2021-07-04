Menajerimi Ara 44. Bölüm fragmanı yayında: Menajerimi Ara 44. Bölüm izle

Her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara dizisi bu haftaki bölümde Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı gibi isimleri ağırlayacak. Bir yanda Kıraç ve Çınar, Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanı için konukları ikna etmeye hazırlanırken, bir yanda da Dicle Sinan'la bir kez daha karşı karşıya kalacak. Menajerimi Ara 44. Bölüm fragmanı Dicle ve Sinan'ın karşılaşmasıyla dikkat çekiyor. Menajerimi Ara 44. Bölüm izle!
MENAJERİMİ ARA 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Organizatör Ahmet, Kıraç ve Çınar'a Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanı için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı'yla anlaşmaları görevi verir. Bu sırada şehirden uzakta eser hazırlığında olan Murat Dalkılıç ikna olma konusunda ikiliyi hayli zorlar. Ceyda Ego Ajans'a maddi açıdan zarar vermeden menajerleri göndermek için hukuki yolları araştırır. Dicle ise Sinan'ın kendisini yarı yolda bırakması üzerine asıl hayali olan yönetmenliğe yönelir. Ancak bu durum Ceyda ile ittifak kuran Sinan için büyük bir şok olacaktır.
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış'ın Sinan'a attığı yumrukla Dicle ve Barış'ın arası tekrar açılır. Dicle Sinan'a karşı hissettiği mahcubiyetten ötürü Sinan'a oyuncusu Cem Belevi'nin filminde başrol oynayacağının sözünü verir. Bu sırada Ceyda'ya karşı savaşını sürdüren 'Süper Ego'; Cem Belevi, Nursel Köse ve Mehmet Esen'i Ceyda'ya kaptırmamak için dört bir yandan planlar yapar. Kıraç, Dicle, Gülin ve Emrah; Belevi için mücadele verir. Çınar, bir yandan Nursel Köse'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da özel hayatına vakit ayırmak için büyük çaba gösterir. Mehmet Esen'i ikna etmek Peride'ye kalınca Peride, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bununla beraber Dicle'yle arası bozulan Barış ise kariyeriyle ilgili yeni kararlar alır.
MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan Menajerimi Ara dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerde Barış Falay, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alırken, her hafta çeşitli ünlü isimler diziye konuk oluyor. İddialara göre dizi 25 Temmuz'da ekranlara gelecek olan bölümüyle final yapacak.
Menajerimi Ara 44. Bölüm Fragmanı yayınlandı