Menajerimi Ara 44. Bölüm fragmanı yayında: Menajerimi Ara 44. Bölüm izle

Her hafta ünlü isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara dizisi bu haftaki bölümde Murat Dalkılıç, Yasemin Allen ve Didem Kınalı gibi isimleri ağırlayacak. Bir yanda Kıraç ve Çınar, Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanı için konukları ikna etmeye hazırlanırken, bir yanda da Dicle Sinan'la bir kez daha karşı karşıya kalacak. Menajerimi Ara 44. Bölüm fragmanı Dicle ve Sinan'ın karşılaşmasıyla dikkat çekiyor. Menajerimi Ara 44. Bölüm izle!

MENAJERİMİ ARA 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Organizatör Ahmet, Kıraç ve Çınar'a Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanı için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı'yla anlaşmaları görevi verir. Bu sırada şehirden uzakta eser hazırlığında olan Murat Dalkılıç ikna olma konusunda ikiliyi hayli zorlar. Ceyda Ego Ajans'a maddi açıdan zarar vermeden menajerleri göndermek için hukuki yolları araştırır. Dicle ise Sinan'ın kendisini yarı yolda bırakması üzerine asıl hayali olan yönetmenliğe yönelir. Ancak bu durum Ceyda ile ittifak kuran Sinan için büyük bir şok olacaktır.