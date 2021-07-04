Pompeii oyuncuları kimlerdir? Pompeii filminin konusu nedir, ne zaman çekildi?

Pompeii filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Ünlü filmin oyuncu kadrosu ve konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Paul W.S. Anderson'un yönetmen koltuğunda olduğu film 2014 yapımıdır. Aynı zamanda Pompeii şehrinin hikayesini anlatan film başrollerinden birini Game of Thrones dizisinin yakışıklı yıldızı Kit Harington canlandırıyor. Peki, Pompeii filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu…

POMPEII FİLMİ KONUSU

Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.

POMPEII OYUNCULARI

Kit Harington: Milo

Carrie-Anne Moss: Aurelia

Emily Browning: Cassia

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Atticus

Jessica Lucas: Ariadne

Jared Harris: Severus

Kiefer Sutherland: Corvus

Currie Graham: Bellator