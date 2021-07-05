Alp Navruz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Alp Navruz yaşı ve hayatı!

Son dönemde adından söz ettiren oyuncular arasında yerini alan Alp Navruz yaşı, hayatı ve oynadığı dizilerle araştırma konusu haline geldi. Uzunca bir süredir ekranlarda birçok yapımda boy gösteren isim Ada Masalı, Zümrüdüanka ve Elimi Bırakma gibi projelerde boy gösterdi. Ünlü isimle ilgili olarak "Alp Navruz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Alp Navruz hakkında merak edilenler…

ALP NAVRUZ KİMDİR?

15 Ocak 1990 yılında İstanbul'da doğan Alp Navruz, 31 yaşında, 85 kilo, oğlak burcu ve 1.85. Annesi ve babası emekli olan yakışıklı oyuncunun bir erkek, bir de kız kardeşi bulunuyor.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce diplomasını yazı üzerine bir alandan almak istediğini söyleyen Navruz, Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu ve yüksek lisans yapmaya da devam ediyor.

Hayatının büyük bir kısmında yazmak ve okumaktan keyif alan Alp Navruz, bu durumun oyunculuk kariyerinde diksiyon ve senaryo çözümlemek açısından çok olumlu geri dönüşleri olduğunu belirtiyor.

Oyunculuğun küçük yaşlardan beri hayali olduğunu ifade eden ünlü aktör, ilkokul yıllarında kendi yazdığı tiyatro oyununda oynayarak başladı bu yolculuğa. Daha sonrasında Altan Erkekli ve Cihan Ünal gibi isimlerden de oyunculuk eğitimleri alan Alp Navruz, 2016 yılında Ceberrut isimli sinema filmi ile kariyerine adım attı.

Navruz, 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz ve Arkadaşlar iyidir, 2017'de Fazilet Hanım ve Kızları, 2018'de Elimi Bırakma, 2020'de Zümrüdüanka ve 2021 yılında ise Menajerimi Ara ile Ada Masalı dizilerinde rol aldı.

5 yıldır aktif olarak ekranlarda boy göstermeye devam eden başarılı oyuncu Alp Navruz, Hummel ve Hatemoğlu reklamlarının yüzü olmasının yanı sıra, İstanbul Gelişim Üniversitesi 7. Medya Ödülleri, Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ve Türkiye Altın Turizm Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ödüllerine sahip oldu.

Yükseklik korkusu olan, hayatını daha sakin ve sessiz yaşamaktan zevk alan Alp Navruz, kendisini geliştirmeye, spora, müziğe, doğaya ve hayvanlara karşı da çok ilgili.

Sevdiği insanı hayatının merkezine koyduğunu, çapkın olmadığını, iyi bir aşık olduğunu, yalnızlığa aşık olduğunu söyleyen ve kısa süre önce kendisi gibi oyuncu ve manken olan Ebru Şam ile yaşadığı aşkı sonlandıran Alp Navruz'un şu an bilinen bir ilişkisi yok.