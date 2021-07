Salı akşamları yayınlanan Ada Masalı konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz'un yer aldığı yapımın yeni bölümünde Poyraz, Haziran'ın Ada'da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Özellikle diziyi ilk kez izleyecek olanlar dizinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer hakkında araştırma yapıyor. Peki Ada Masalı konusu ne, oyuncuları kimler? Ada Masalı nerede çekiliyor?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haziran ve Poyraz ilk kez birbirlerine çok yakındır. Ancak İdil'in kuşkuları her şeyi dağıtmak üzeredir. Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran'ı daha fazla üzer. Poyraz, Haziran'ın Ada'da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olmaktadır. Açılış yaklaşırken otele aşçı bulmaları gerekecektir. Haziran ve Poyraz elbette bu konuda anlaşamaz; Haziran gösterişli ve yenilikçi yemekler isterken, Poyraz sadelik ve lezzet peşindedir. Poyraz, Haziran'ın her şeyi teknoloji ile çözmeye çalışmasına sinir olur ve ona teknolojiyi kullanmadan bir gün geçirip geçiremeyeceğini sorar. İkili tatlı bir iddiaya girerler; Haziran ıssız bir koyda hayatta kalmayı başarırsa Poyraz ona en büyük sırrını söyleyecektir. Kaybederse de Haziran Poyraz'a sırrını anlatmak zorunda kalacaktır. Koy dönüşünde Haziran hiç beklemediği bir iş teklifi alır. Poyraz bu teklifle çok sarsılır.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İzmir'in Sığırcık ilçesinde çekiliyor.

ADA MASALI KONUSU NE?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır.

Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır.

Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan,

Alp Navruz,

Nihan Büyükağaç,

İpek Tenolcay,

Cem Anıl Kenar,

Bülent Çolak,

Özge Demirtel,

Beril Pozam,

Eylül Ersöz,

Rami Narin

Bedia Ener