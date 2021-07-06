Maraşlı 25. yeni bölüm tamamı izle! Atv canlı yayın ile Maraşlı yeni bölüm izle

Atv ekranlarının aksiyon ve aşk dolu sevilen dizisi Maraşlı yeni bölüm izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Burak Deniz ve Alina Boz gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı yapımda bu hafta Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Dizinin bu haftaki bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyen vatandaşlar Maraşlı 25. yeni bölüm Atv ile izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Maraşlı Atv canlı izle ekranı ve tüm detaylar…

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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"Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa, ben bu gece ona gidiyorum..."

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…