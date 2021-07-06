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Giriş Tarihi: 6.7.2021 15:48

Baht Oyunu 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu yeni bölümde Ada ve Tuğçe işbirliği yapıyor!

Baht Oyunu 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu yeni bölümde Ada ve Tuğçe işbirliği yapıyor!

Kanal D ekranlarına Salı akşamları gelen Baht Oyunu 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu yeni bölümde; Ada ve Tuğçe işbirliği yapıyor, işler karışıyor. Ada’nın Bora’nın hayatına müdahalesi ise durumları daha karışık hale sokuyor. Öte yandan Elif’in Ada’ya olan düşkünlüğü ise Ada’nın Bora’nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır. İşte Baht Oyunu 4.bölüm fragman ve özeti.

Salı akşamları Kanal D ekranlarına gelen Baht Oyunu 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu yeni bölümde; Ada, Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora'nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora'nın Ada'ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir. Bu başlık altından, Baht Oyunu 4.bölüm fragman ve özetine ulaşabilirsiniz.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

Ada, Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora'nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora'nın Ada'ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir. Ali'nin şüphelerini kesin bir dille reddeden Bora, Ada ile arasına mesafe koymak için ona ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını ister. Ada, Bora'nın bu katı tutumuna anlam veremez ve var gücüyle işine asılır.

Bora'nın kendisini işten çıkarmasından endişe ederek Tuğçe'den yardım ister. Bora ise eski kız arkadaşı Fulya ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirir. Ada ve Tuğçe, Bora'nın peşinden buluşma yerine gider. Restoranda Ada ile Fulya arasında beklenmedik bir gerilim yaşanır. Bora kaçmaya çalıştıkça Ada'yı sürekli karşısında bulurken, Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

Baht Oyunu 4. Bölüm Bu Akşam Kanal D'de! Baht Oyunu 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! | Video

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Baht Oyunu 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu yeni bölümde Ada ve Tuğçe işbirliği yapıyor!
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