Kanal D ile Baht Oyunu 4. yeni bölüm tamamı izle! Baht Oyunu son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Baht Oyunu 4. Yeni bölümü ile televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşuyor. Yapımın son bölümünde Tuğçe, Ada'dan, Bora'nın günlük planlarını kendisine bildirmesini, bir nevi ajanlık yapmasını ister. Tuğçe'nin Bora'dan hoşlandığını anlayan Ada, bu teklifi kabul eder. Bu akşamki bölümü internet aracılığı ile takip etmek isteyen binlerce kişi Kanal D ile Baht Oyunu 4. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 6 Temmuz Baht Oyunu izle ekranı ve tüm detaylar…

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.



Ada, Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora'nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora'nın Ada'ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir. Ali'nin şüphelerini kesin bir dille reddeden Bora, Ada ile arasına mesafe koymak için ona ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını ister. Ada, Bora'nın bu katı tutumuna anlam veremez ve var gücüyle işine asılır.

Bora'nın kendisini işten çıkarmasından endişe ederek Tuğçe'den yardım ister. Bora ise eski kız arkadaşı Fulya ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirir. Ada ve Tuğçe, Bora'nın peşinden buluşma yerine gider. Restoranda Ada ile Fulya arasında beklenmedik bir gerilim yaşanır. Bora kaçmaya çalıştıkça Ada'yı sürekli karşısında bulurken, Elif'in Ada'ya düşkünlüğü Ada'nın Bora'nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

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