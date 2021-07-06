Maraşlı yeni bölüm ne zaman, günü değişti mi? Maraşlı 25. Bölüm fragmanı izle!

Dizi yayın günü olan Pazartesi günü yayınlanmadığı için Maraşlı yeni bölüm ne zaman, günü değişti mi sorusuna yanıt aranıyor. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre reyting rekortmeni dizi artık Salı günleri yayınlanacak. ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı son bölümünde Maraşlı ve Mahur içinde bulundukları zor durumdan çıkıp evlenmek üzere sözleşmişti. Ancak bu sırada Mahur'un gerçekleri öğrenmesi aralarındaki iplerin gerilmesine yol açtı. Kimliği açığa çıkan Maraşlı ölüm kalım mücadelesinin ortasında Mahur'u geri kazanabilecek mi? Maraşlı 25. Bölüm fragmanı izle!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı ile Mahur çatışmadan sağ çıkmayı başarırlarsa evleneceklerine dair birbirine söz verir. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı götürürken yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Köşeye sıkışan Savaş yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı'yla pazarlığa girişir.

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahur Maraşlı'ya ulaşamadığı için halasına uğradıkları saldırıyı anlatır. Mahur'un bu üzüntülü halini gören Necati vicdan azabı çeker ve Maraşlı'yı kurtarmak için harekete geçer. Bu sırada Hurdacı Maraşlı'yı kendi mekanına kapatır. Baba oğul tüm sırlarını açığa çıkararak yüzleşir.

MARAŞLI 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahur Maraşlı ile ilgili gerçekleri öğrenir ve Maraşlı'ya öfkelenir. Maraşlı Mahur'a Mehmet İnce olduğunu itiraf etmenin eşiğindedir. Bu sırada Hurdacı Savaş'ın en hassas noktasının annesi olduğunu öğrenir ve onu kaçırır. Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Ancak bu kaçıracağı kişi Maraşlı'yı derinden etkileyen biri olacaktır. Bu sırada Mahur Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Ancak Maraşlı dönülmez yolların eşiğindedir.

MARAŞLI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Son bölüme kadar Pazartesi günü ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisi, bu haftadan itibaren yeni yayın günü olan Salı günleri saat 20:00'de ekrana gelecek. Maraşlı 25. bölüm fragmanı haberimizde.

Maraşlı 25. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle!