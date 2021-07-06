Star Tv ile Ada Masalı 4. Yeni bölüm izle: Ada Masalı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Yaz sezonunda dikkat çeken yapımlar arasında yerini alan Ada Masalı 4. Yeni bölüm izle ekranı yapımın yayın gününde araştırma konusu haline geldi. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi merakla takip ediliyor. Diziyi internet aracılığı ile takip eden izleyiciler bu kapsamda Star Tv ile Ada Masalı izle ekranını gündeme taşıdı. Yapımda bu akşam yaşanan gelişmeler sevenlerini heyecanlandırdı. İşte Ada Masalı dizisi yeni bölüm izle…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Hakan'ı karşısında görünce çok şaşırır. Hakan'ın ne yapacağı kestirilemeyen tavırları Haziran'ı zor durumda bırakır. Bu sırada Eylül ve Adar'ın nişan partisi yaklaşmaktadır. Eylül, her yerin çiçeklerle donatılmasını ister.

Haziran, Ada'nın tek çiçekçisine gittiğinde bütün çiçeklerin önceden alınmış olduğunu anlar.

Çiçekler için İdil'le mücadele etmek zorunda kalan Haziran sonunda kendini Poyraz'la bir yolculukta bulur. Parti için her şey hazırlandığında genç nişanlı çift büyük bir kavgaya tutuşur; Haziran kavgaya Poyraz'ın söylediği bir şeyin neden olduğunu öğrenir...

Poyraz ise kendini son derece haklı görmektedir. İkili bu sorunu çözmeye çalışırken Haziran'ın sırrını bir kişi daha öğrenmek üzeredir.

ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE!