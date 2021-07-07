Cam Tavanlar son bölüm izle! Leyla ve Cem hatalarıyla yüzleşiyor





CAM TAVANLAR 5. BÖLÜM ÖZETİ

Aşkın dansı başlasın!

Aşka davet eden bir müzik, Leyla ve Cem'in birlikte kotarmaları gereken bir gala… İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi…